力挺玖壹壹！告五人首次參演「南北貳路」直呼緊張

告五人首次參演「玖壹壹南北貳路音樂節2025」。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

國民天團玖壹壹舉辦的「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，16日請來天團告五人人情力挺，獻出了他們在南北貳路的首次演出。

告五人一開場就以招牌歌〈帶我去找夜生活〉引爆全場，為了這場盛大的音樂節，告五人更是將「演唱會的版本」原汁原味地帶到現場，讓台下粉絲直呼過癮。他們接連演唱了〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉及全新專輯歌曲〈有太多不能講〉、〈將錯就錯〉共 6 首歌曲，讓歌迷聽得盡興。

告五人一登上舞台，立刻感受到台中的熱情。即使擁有許多大型演唱會的經驗，告五人仍謙虛表示，這是他們第一次參加玖壹壹南北貳路音樂節，內心其實有點小緊張。告五人感謝「南北貳路」的邀請，為這場成功的演出畫下完美句點。

