力挺產業度難關 盧秀燕宣布「三大支持措施」

《圖說》非洲豬瘟中央前進應變所記者會。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市府跨局處非洲豬瘟防疫工作持續進行，與中央攜手防疫合作順暢，台中市長盧秀燕31日宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯至10月23日起適用，相關補助將加快行政作業，務求資源即時送達第一線，共同防堵疫情。

盧秀燕指出，為力挺第一線防疫人員及受衝擊的業者，中市府提出三大支持方案，第一、廚餘進場免處理費：疫情期間廚餘無法養豬，全國廚餘需另尋去化管道，加重處理業者負擔。為感謝業者辛勞，並鼓勵其妥善清運，此段期間運至指定處理場所將全額免收處理費。

第二、針對廚餘車以每車次計算發放清運津貼：因應廚餘養豬禁令，清運駕駛須將廚餘額外運送至掩埋場或焚化爐，工作極為辛苦。他們是重要的防疫夥伴，因其配合調度，廚餘才能有序收集處理。為感謝其付出，將依據過磅紀錄的噸數，以及駕駛簽名紀錄，每車次補助250元至1,500元津貼；

第三、加碼補助豬肉攤商：針對中央昨日宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，台中同步跟進，對台中共404攤公、民有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5千元，加上中央補助，每攤總計可獲4萬5千元，全國最高。

盧秀燕強調，市府將簡化行政流程，主動聯繫相關單位，盡快將補助發放到位。市府將持續努力，盼早日清零解封，讓市民與產業回歸正常生活。

農業部常務次長杜文珍表示，目前全國案例場仍僅有台中這一處。經第二輪精準疫調，全力將病毒鎖定於此，防堵擴散。另該案例場日前環境採樣仍檢出病毒，因此昨晚30名國軍弟兄已抵達案例場集合，整裝進場執行清潔工作，現場也有台中市動保處22名同仁、兩位前進指揮所專家參與。對於過程中發現大量雜物未清除，已由台中市環保局派車載往焚化廠處理。

此外，今晨已再請國防部增派50名官兵支援，目前現場共80名國軍持續清理，待完成環境雜物清除後，現場待命的35名化學兵也將立即進場消毒，動保處同仁亦在現場協調，不論是防護衣穿脫或相關安全注意事項，專家都在任務簡報中清楚說明，國軍也架設夜間照明，確保作業安全。另有關市府提出的疫調報告仍由專家分析中，完成後將對外說明。