力挺第一線 議長康裕成加碼臨時人員清潔獎金至八千元

議長康裕成今七日偕同市長陳其邁出席環保局企業工會會員代表大會，向辛勞付出的第一線清潔隊同仁表達敬意與感謝。(記者吳文欽翻攝)

記者吳文欽／高雄報導

歲末年終之際，議長康裕成今(7)日偕同市長陳其邁出席環保局企業工會會員代表大會，向辛勞付出的第一線清潔隊同仁表達敬意與感謝。康議長並呼應陳市長宣布加碼，將臨時人員清潔獎金由7,000元提高至8,000元，現場掌聲與歡呼聲不斷。

康議長與陳市長，以及江瑞鴻、張漢忠、何權峰、簡煥宗、陳慧文、邱俊憲、黃香菽、黃彥毓等多位議員一同出席活動，向所有默默守護高雄的「市容化妝師」致上最深敬意。

廣告 廣告

康議長表示，清潔隊工作內容繁雜、全年無休堅守崗位，辛勞大家有目共睹，感謝在心裡。她說，上任後即積極為清潔隊同仁爭取權益，包括除夕提早返家與家人團圓吃年夜飯，以及補足正式與臨時人員人力，減輕工作負擔。

近年來，康議長更親自「上山下海」走訪各行政區，為第一線同仁加油打氣，足跡遍及東高雄旗山、六龜、杉林、甲仙、美濃、內門等偏鄉地區，今年也前往茄萣、湖內、永安、彌陀、梓官等區慰勞海線清潔隊員。

此外，也由各區在地議員代表康議長，走訪楠梓、左營、三民、鳳山、小港、前鎮、苓雅、大寮等區，實際傳達議會對清潔隊同仁的支持與鼓勵。

陳市長感謝市議會長期以來對清潔隊同仁權益與福利的全力支持，並細數過去5年來，清潔隊在風災後迅速恢復市容，以及支援嘉義、台南、花蓮等地救災工作的卓越表現，深獲中央與地方肯定。

他也期盼逐年調升臨時人員清潔獎金，每年增加1,000元，今年由7,000元提高至8,000元，陳市長還幽默地向康議長及議員喊話，希望審預算時能「照案通過」。對此，康議長除了肯定，也建議市府將明年(116年)預計增加的1,000元一併編列，再度引發全場熱烈歡呼。