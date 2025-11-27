力挺羅唯仁！稱台積電指控沒有依據 英特爾：歡迎他加入
台積電25日正式向智慧財產及商業法院，提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。英特爾（Intel）27日則力挺羅唯仁表示，台積電相關指控沒有任何實質依據。
《路透社》27日報導，英特爾在一份電子郵件聲明中表示，「根據我們所知的一切，我們沒有理由相信針對羅先生的指控有任何實質依據。」
羅唯仁目前未對此置評。
英特爾表示，公司堅持嚴格的政策和管控措施，嚴禁使用或轉移任何第三方的機密訊息或智慧財產權，並認真對待這些承諾。
英特爾補充說，他們歡迎羅唯仁重返公司，並稱他在半導體行業中以其正直、領導力和技術專長而受到廣泛尊重。「人才在公司間流動是我們行業常見且健康的現象，這次情況也不例外」該公司補充道。
台積電在25日正式宣布對羅唯仁提告。台積電指出，羅唯仁任職期間，簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，卻在離職後立即轉任英特爾執行副總裁，有高度洩露營業秘密及機密資訊可能，因此採取法律行動。
據了解，羅唯仁在台積電任職長達21年，曾是推動台積電尖端5奈米、3奈米和2奈米晶片量產的關鍵人物。他在今年7月退休後，不到3個月即加入英特爾擔任執行副總裁。值得注意的是，在2004年加入台積電之前，羅唯仁曾在英特爾工作了18年。
目前經濟部表示，將會配合確定此案是否涉及核心技術侵權或違反國安法。
