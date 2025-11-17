力挺股價！雲豹能源大買回3000張庫藏股

▲雲豹能源啟動大規模買回3000張庫藏股。（圖／雲豹能源提供）

[NOWnews今日新聞] 雲豹能源強化市場信心及提升投資人信任，啟動第3次庫藏股買回計畫，預計大規模買回3,000張庫藏股，買回價格上限為每股新台幣170元。雲豹能源近日股價走弱，11月以來僅2天收漲，今（17）日暫報91.9元，上漲0.2元。

雲豹能源14日董事會決議買回3,000張普通股，約占已發行股份總數2.18%，買回期間自2025年11月14日起至2026年1月13日止，價格依法規定上限為每股新台幣170元。雲豹能源指出，買回規劃不僅著眼於強化員工持股與組織向心力，也期望藉此強化市場信心、提升投資人對公司長期發展的信任，同時落實對股東回饋與員工共享成果的一貫承諾。

廣告 廣告

雲豹能源今年營運持續強勁成長，前三季合併營收達54.91億元，較去年同期大幅成長108%。主要業務包含綠電交易、儲能系統整合與太陽能案場服務均維持穩健動能，其中第三季綠電交易營收達6.4億元，年增高達118%，顯示市場需求持續擴大並推升整體獲利表現。隨著綠能需求持續增加，公司整體業績表現穩健向上，營運基礎更加穩固。

雲豹能源表示，公司正朝2026年「穩定股利」目標前進，並預計股利配發率維持在八成水準；其中，綠電交易所帶來的長約現金流具高度可預期性，將成為提升股東報酬與穩定配息的重要支撐。此次啟動庫藏股買回，也進一步展現管理層對未來營運的信心，同時呼應綠電交易、儲能系統建置與循環經濟整合服務等核心業務的持續擴張，強化公司長期發展動能。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

雲豹能源Q3報喜營收年增逾百分百 市場不埋單股價跌落百元

雲豹能源能源週站秀島嶼永續主題 電豹女快閃站台

直擊／寒風吹進綠能？能源週攤位數銳減 廠商反應曝光