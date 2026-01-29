力挺興達港漁業 高雄市議會助推廣一口烏魚子

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）農曆春節前夕，為推廣高雄優質漁產、支持在地漁民，高雄市興達港區漁會今天舉辦「一口吃烏魚子推廣展售會」，議長康裕成率多名議員出席力挺，並邀市民把握年節多選購，支持在地漁業。

高雄市興達港區漁會與摩斯漢堡今天在高雄市議會舉辦「一口吃烏魚子推廣展售會」，議長康裕成率領何權峰、邱俊憲、張博洋、黃秋媖等市議員出席力挺。

高雄市興達港區漁會總幹事郭展豪說，漁會主要是製作野生烏魚子，野生烏魚子今年量比較少，但價格仍持平。烏魚子是熱門的春節伴手禮，也是高雄特產，漁會將盡全力幫漁民推廣銷售烏魚子，也希望消費者多選購，「幫忙下架」。

康裕成表示，議會大廳是公共空間，因力挺在地漁民，同意漁會進入議會展售產品。她笑說，今天到場議員「比平常開會還多」，大家都是衝著烏魚子而來，打趣建議漁會以後開會「可以贊助烏魚子」，幫忙提高出席率，引起現場一陣笑聲。

康裕成也肯定興達港區漁會在理事長吳進興、總幹事郭展豪帶領下，持續升級冷鏈與加工技術，烏魚子品質深受肯定。議會餽贈外賓的烏魚子也皆選購自興達港區漁會，品質有保證。她並期許摩斯漢堡持續開發創新產品，拓展高雄海味市場。

高雄市興達港區漁會推出「炙燒一口烏魚子」，目前正在摩斯漢堡全台近300家門市熱賣，每包淨重50公克，售價新台幣399元。郭展豪表示，方便食用的「一口吃」包裝，不僅保留了傳統的炭烤香氣，更是春節送禮首選。（編輯：黃世雅）1150129