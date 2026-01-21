力挺蔡易餘接棒嘉義縣「黃金十年」 翁章梁笑談：靈活的胖子兼具行動力

翁章梁（左）秀出蔡易餘（右）「60公斤時期」的舊照，形容他多年來深耕基層、行程滿檔，累積出十足行動力，堪稱「靈活的胖子」。（圖／翻攝民進黨YT直播）

民進黨今（21）日召開「嘉義縣、高雄市、台南市」首長候選人徵召會，黨主席賴清德親自為嘉義縣長候選人蔡易餘掛上競選彩帶，完成徵召程序。現任嘉義縣長翁章梁也到場力挺，並翻出蔡易餘過去「60公斤時期」的照片笑談，蔡易餘一路走來深耕基層、行程滿檔，如今被形容為「靈活的胖子」，正是長年累積行動力的最佳寫照。

蔡易餘表示，面對接棒縣政的責任，自己對嘉義縣有著深刻的使命感，也肯定翁章梁縣長任內的努力，讓嘉義從傳統農業大縣，逐步轉型為結合農業、工業與科技的多元發展縣市。他指出，未來若能接棒縣政，將以農業作為根本、工業作為發展動力、科技作為引擎，觀光則成為加分項目，全力迎戰年底選戰。

蔡易餘也強調，非六都縣市的治理中，縣政府與鄉鎮公所之間的溝通協調格外重要。未來將扛起責任，結合基層力量與五合一選戰布局，延續嘉義近年來累積的發展基礎。他期許自己能做到「接力轉型、再加速度」，讓建設、服務與對人民的承諾持續加快實現。

翁章梁表示，外界或許未曾看過「60公斤時期的蔡易餘」，他笑稱，蔡易餘如今的體態，正是多年來深耕基層、與選民站在一起的結果。翁章梁指出，蔡易餘白天在地方與鄉親互動，隔天一早又趕赴立法院開會，十年如一日的奔波與累積，成就了他口中的「靈活的胖子」，也是一名始終站在第一線的民意代表。

他鼓勵，蔡易餘是一位具備高度行動力的民代，無論遇到天災或突發狀況，都能看到他與團隊親力親為、協助鄉親解決問題。他強調，嘉義縣正處於轉型關鍵期，感謝賴清德總統與前總統蔡英文過去的支持，未來十年將是嘉義的「黃金十年」，若由蔡易餘接棒，嘉義勢必迎來更多投資與發展。

翁章梁強調，過去8年在中央資源挹注下，嘉義縣的土地與產業逐漸展現活力，這樣的轉變必須持續，而縣長在其中扮演關鍵角色，呼籲選民支持蔡易餘，帶領嘉義邁向下一個十年。

