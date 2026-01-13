力挺蔣萬安無菸城市 連勝文曝「槍擊案1後遺症」困擾他16年

國民黨副主席連勝文。廖瑞祥攝



台北市長 蔣萬安 近日宣示，目標在年底前推動台北成為「無菸城市」。國民黨前副主席連勝文今（1/13）日在臉書發文力挺，直言這是「天大的好消息」，並分享自己多年來深受菸味困擾的親身經歷，對市府推動無菸環境深表認同。

連勝文回憶，2010年經歷那起槍擊事件後，他因頭部槍傷影響鼻腔構造，導致嗅覺變得異常敏感，從此對特殊氣味容易對產生過敏後遺症，尤其是菸味，至今已經困擾他長達16年。他坦言，平日參加應酬或公開活動時，若與吸菸者同處一室，對他而言幾乎是一種折磨；甚至曾多次因無法忍受滿室菸味，為了身體著想而不得不提前「落跑」，只好向主人致歉。

連勝文也提到，自己在美國街頭行走時，偶爾聞到大麻味，往往被嗆得連連打噴嚏，可說十分狼狽，正因如此，對於蔣萬安決心打造無菸城市，感到十分有共鳴共鳴，認為這項政策不僅有助公共健康，也能幫助到許多像他依樣害怕或不喜歡菸味的民眾

不過，在表態支持之餘，連勝文也建議，盼市府在推動無菸城市時，也能兼顧到公共室內吸菸的問題，能否鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，規劃專供癮君子使用的獨立空間，透過有效的空間區隔，讓癮君子有適當去處，同時避免不吸菸者因同處一室而被迫吸入大量二手菸。

連勝文認為，理想中的政府官員能夠濟弱扶傾、保家衛民固然重要，但在真實社會中，是否能替民眾解決生活中令人困擾的「小事」，才是是否認真做事的關鍵。他意有所指地指出，或許在部分中央權貴眼中，這些都是微不足道的小事，卻實實在在影響市民的日常生活；「就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非，那這樣的官員就真的是很糟糕了。」

