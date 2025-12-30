力挺行動智慧學校 奇鋐基金會啟動巡迴雲林

VR科技領航雲菁創飛記者會大合照。（記者劉春生攝）

雲林縣政府近年來積極推動科技教育，從「智慧黑板」到「生生有平板」全面建置，展現縮短城鄉數位落差決心。這份決心在今年獲得有力支持，奇鋐教育基金會提供偏鄉教育資源，攜手「臺灣智慧教與學推廣協會」，將「行動智慧學校」帶進雲林，共同啟動歷時三個月雲林巡迴計畫。

三十日於雲林國小舉辦「VR科技領航雲菁創飛」︱奇鋐教育基金會攜手雲林縣府「行動智慧學校」巡迴偏鄉九校成果記者會，副縣長謝淑亞特別代表張麗善縣長頒發感謝狀，見證科技教育豐碩成果。

雲林「行動智慧學校」巡迴計畫得以順利推動，關鍵在於今年四月甫成立的奇鋐教育基金會大力支持。基金會的贊助如同及時雨，不僅讓「行動智慧學校」擁有走得更遠的動力，更實現了臺灣智慧教與學推廣協會「善播希望種子」的夢想，為雲林偏鄉注入一股強勁的教育暖流，讓在地學子亦有機會與世界科技潮流接軌。

謝淑亞副縣長表示，現今已是AI年代，所謂「工欲善其事，必先要利其器」，縣府長期以來積極推動數位與科技教育，從「生生有平板」、智慧黑板建置，到「YunlinGPT」的全面導入，我們始終相信，科技不是取代教師，而是成為啟發學習、拓展視野的重要助力，唯有持續將資源帶進校園，才能真正縮短城鄉數位落差。

謝副縣長指出，此次行動智慧學校能夠深入偏鄉、巡迴九校，特別感謝「臺灣智慧教與學推廣協會」的專業投入，將VR、跨域學習與創意教學化為孩子最真實的學習體驗；更要誠摯感謝奇鋐教育基金會，以「拔尖與扶弱」為初心，將企業的溫度轉化為教育的力量，讓偏鄉孩子有機會接觸世界級的科技設備，勇敢築夢、自在學習。