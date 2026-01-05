力挺警車汰舊換新！啟德董事長胡漢龑再捐巡邏車拋磚引玉

《圖說》啟德董事長胡漢龑（左一）5日再次捐贈警用巡邏車，由副縣長陳見賢及警察局副局長邱幼媚及竹東分局分局長黃文智代表受贈。（圖／新竹縣政府提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹縣警察局所屬部分巡邏車輛已接近或超過使用年限，為維持第一線執勤品質與員警安全，啟德機械起重工程董事長胡漢龑再次捐贈一輛警用巡邏車，今（5）日舉行贈車典禮，由副縣長陳見賢及警察局副局長邱幼媚及竹東分局分局長黃文智代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品，現場與會人員對胡漢龑董事長熱心公益，都豎起大拇指稱「讚」。

副縣長陳見賢表示，新竹縣幅員遼闊，對於警車消耗率非常地大，胡董事長熱心公益，多次捐贈巡邏車，給予警察局各方面的支持，感謝胡董事長再次展現愛心、拋磚引玉。

董事長胡漢龑說，竹縣偏遠山區，警員相當辛苦，尤其山區道路關係，對於警車的公里數、折舊率提高許多，除捐警車，9年前也曾捐贈尖石、五峰鄉中型巴士，協助服務長輩，方便前往就醫或活動中心。上禮拜也捐贈花蓮縣光復鄉一台警車，預計下禮拜也會捐贈一台消防偵查車，希望拋磚引玉，所有企業一起讓所有分駐所警車汰舊換新。

縣警局副局長邱幼媚表示，胡董事長擔任新竹縣警友會竹東辦事處副主任，長期關心警政發展，積極參與警民合作事務，對推動社區治安建設不遺餘力。本次捐贈巡邏車，不僅為警政工作注入重要資源，更充分展現民間力量與公部門攜手合作、共同守護地方治安的良好典範。警察局期盼新巡邏車正式投入勤務後，能進一步強化警察單位打擊犯罪與維護治安的整體能量，透過警民持續合作，共同打造安全、安居的幸福新竹縣。

竹縣警竹東分局長黃文智指出，警方持續盤點實務需求，並積極整合各方資源，逐步推動巡邏車汰舊換新作業。感謝胡董事長深入了解警政勤務實際需求後，秉持回饋地方、關懷公共安全的公益精神，慷慨捐贈一輛全新巡邏車供竹東分局使用，以具體行動支持警政工作，展現企業善盡社會責任的正向力量。