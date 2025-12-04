力挺豐陽國中棒球隊 江啟臣牽線企業捐款

立法院副院長江啟臣牽線，力挺在地青少年運動發展。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

立法院副院長江啟臣牽線台中縣豐原高爾夫俱樂部，理事長張炳坤率領多位理監事四日捐贈八萬元給豐陽國中棒球隊，力挺在地青少年運動發展。

江啟臣表示，豐陽國中棒球隊訓練及賽事經費不足，他向豐原高爾夫俱樂部反映需求，獲得俱樂部立即且全力支持。

江啟臣牽線，台中縣豐原高爾夫俱樂部理事長張炳坤等人，捐贈八萬元給豐陽國中棒球隊。（記者徐義雄攝）

他幾年前也協助自由國小棒球隊捐贈球具與物資，在孩子打進國際賽、出國經費不足時，並第一時間幫忙向民間募款。

捐贈儀式中，與會人員注意到場邊有多顆以紅色膠帶包覆的棒球，起初感到驚訝，詢問後才得知基層球隊在訓練中對硬式球的消耗極大，一顆球若每天使用，約三個月便需更換。

與會人員注意到場邊有多顆以紅色膠帶包覆的棒球，得知基層球隊在訓練中對硬式球的消耗極大，一顆球若每天使用，約三個月便需更換。（記者徐義雄攝）

為延長有限球具的使用壽命，球隊會在棒球縫線脫落後以膠帶包覆繼續使用，節省器材成本。此景象讓與會者感受到基層棒球在物資上的捉襟見肘，更加凸顯此次捐助的必要性與即時性。

張炳坤表示，豐原球場在豐陽國中鄰近，平常常看到孩子為鍛鍊體能跑上公老坪，十分敬佩他們的毅力。在江啟臣牽線下參與捐助，是俱樂部善盡企業社會責任、支持在地教育的一份心意。