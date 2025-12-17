即時中心／黃于庭報導

《財政收支劃分法》於立院爭議多時，國民黨團、民眾黨團日前挾著人數優勢，聯手否決行政院提出的覆議案，府院15日拍板以「不副署」抗衡。對此，總統兼民進黨主席賴清德今（17）日表示，這不是為了政黨利益，而是為了台灣生存，以及子孫的未來。

民進黨今日召開中常會，發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞。賴清德提到，過去1年多來，藍白政黨主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》、《離島建設條例》等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。

廣告 廣告

對此，賴清德表示，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是由他召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民。

令人遺憾的是，賴清德進一步說明，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院的藍白在野聯盟，仍不願意實質審議，立即強行表決；他們更強修《憲法訴訟法》，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。

賴清德重申，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政，確保國家的民主體制永續發展。

他也認為，民進黨承繼許多民主前輩的信念，不讓辛苦建立起的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路，「我與執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民」。

因此，對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力「不予副署」，賴清德指出，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。

賴清德喊話，當前的憲政情勢，非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。

最後，賴清德再度強調，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了我們子孫的未來，「大家一起堅守憲政底線，守護我們珍愛的日常生活」。

原文出處：快新聞／力挺財劃法不予副署！賴清德重申「非政黨利益」：為了子孫未來

更多民視新聞報導

黃智賢痛批旗袍法官「貪官之友」 高虹安親自回應了

英超狼隊持續墊底恐降級 球迷不滿中國金主舉「台灣國旗」抗議

想代表民進黨參選北市！「他」宣布不收企業捐款 王世堅回應了

