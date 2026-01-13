力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨

▲林岱樺坦然面對初選失敗，強調願意支持黨提名參選人，重申制度公平正當就沒有脫黨的選項。（圖／林岱樺辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分裂，隨後更透過影片重申，參與初選就要尊重制度、遵從黨的規則，只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項，今天面對結果願意承擔也願意支持黨提名人，「全力以赴、團結對外」。

林岱樺特別錄製影片表示，初選結果已經揭曉，首先要向勝出的賴瑞隆表達恭喜，也誠摯祝福接下來帶領團隊，打贏2026，守住高雄、讓高雄繼續進步。也要謝謝所有支持她的朋友，每一次的鼓勵、每一通電話、每一段陪伴，都會放在心上，對她而言，這不是結束，而是一段更長的服務旅程。

林岱樺重申，參與初選就要尊重制度、遵從黨的規則，只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項，今天結果出來，會用同樣的態度面對，自己願意承擔、也願意支持黨的提名人，「全力以赴、團結對外」。

