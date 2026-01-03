力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人黃暐瀚昨天晚間在社群平台發文力挺軍購案，直言台灣進行軍購、提高防衛，完全是為讓政治意見不同的你我，確保在台澎金馬這塊土地上，繼續論述，繼續生存，繼續自由的投票。他並點名：「如果2028年是 韓國瑜、盧秀燕或蔣萬安當總統，那台灣是否仍需要一套足以確保民主制度、守護國家主權的國防力量？」

黃暐瀚發文支持軍購，表明軍購是確保政治立場不同的你我，能在台澎金馬這塊土地上，持續生活、公開論述，並自由投票。（圖／黃暐瀚臉書）

黃暐瀚指出，目前行政院送交立法院的是「特別條例」（法律案），而非直接編列的「軍購預算」。過去台灣曾有多項特別條例，包括治水、振興經濟，以及前年提出的花東特別條例，皆屬於爭取建設與編列預算前，必須先通過的「母法」；待特別條例完成立法後，相關預算細項、數量與金額，才會另案送交立法院審議。他也表示，樂見公民熱衷討論公共事務，但前提是建立在正確事實基礎上，而非混淆法律案與預算案的差異。

針對外界質疑他為何此時明確支持軍購，黃暐瀚直言，理由其實很單純：提升防衛能力，有助於降低被攻擊的風險，而防衛能力與軍備投資呈正相關。他強調，支持軍購並不等於放棄監督，因此他同樣主張立法院必須嚴審法案、逐條把關預算，避免行政單位亂編經費或圖利特定對象。

黃暐瀚也重申，軍購的目的不是為了任何政黨或政治人物，更不是為了選舉連任，而是確保政治立場不同的你我，能在台澎金馬這塊土地上，持續生活、公開論述，並自由投票。他直言，立法院存在的功能，本就應是糾錯與監督，而非在程序階段直接封殺法案。

文末，黃暐瀚提出一個假設性問題，引發討論：「如果2028是韓國瑜當選總統？」（替換盧秀燕、蔣萬安亦可），那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？」他認為，只要從這個角度思考，答案其實並不困難。

