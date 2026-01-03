力挺軍購案！黃暐瀚：若2028是韓國瑜、蔣萬安當總統，台灣需不需國防？

政治中心／黃韻璇報導

國民黨、民眾黨已經5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。媒體人黃暐瀚昨（2）日晚間再度發文挺軍購，表示「讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險」，並強調軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物，呼籲立法院認真排案、審預算，更提出假設性問題，如果2028是韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安當選總統，台灣需不需要堅強國防？

黃暐瀚2日晚間發文再談軍購，提到很多人依舊搞不清楚，現在行政院送出的是「軍購特別條例」，屬於法律案，並非「軍購預算案」。他解釋，台灣過去常有「治水特別條例」、「振興經濟特別條例」，還有前年傅崐萁提出的「花東特別條例」等，都是想要爭取建設、編列預算之前必須先有的「母法」，「特別條例」並不是「預算案」，大家想看到細項、數量跟價格，等母法過了之後，才會有「預算案」送到立院來。

廣告 廣告

黃暐瀚發文挺軍購案，呼籲立法院認真排案、審預算。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

至於為何這次他如此明確挺軍購？黃暐瀚表示，理由很簡單，讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險，這是「豪豬論」，而這個防衛能力與軍購「正相關」，強調「提高軍備不是為了讓哪個黨去貪（所以我支持嚴審）；也不是為了讓誰能繼續連任（藍白不是早認為2028賴清德肯定下台）」。

黃暐瀚直言，提高防衛是為了讓政治意見不同的你我，確保在台澎金馬這塊土地上，繼續論述、繼續生存、繼續自由的投票，軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物。並喊話立法院、立委們，立院存在的目的是糾錯、監督、避免行政單位亂編預算中飽私囊，排案、認真檢視每一條預算，這才是立委存在的目的。

最後，黃暐瀚也提出一個假設性的問題：「如果2028是韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安當選總統，那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？需不需要？」他表示，用這個角度想，就會得到自己的答案了。

更多三立新聞網報導

1.25兆國防預算 黃暐瀚喊話藍白：擋在程委會叫「根本不審」

藍白程序委員會擋軍購「有礙觀瞻」 沈富雄連說三次「笨」！

中國軍演！黃暐瀚表態「反對封殺軍購案」：也許哪天又會買不到了

日外交文件震撼 黃暐瀚：不管哪個黨執政「做2事」，中國就是會打壓

