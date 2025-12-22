力挺追捕張文的員警！李怡貞律師列一可怕情境：警方會承受什麼折損？

記者李鴻典／台北報導

27歲嫌犯張文隨機傷人，事發後冒出檢討警方聲浪，質疑為何追捕嫌犯時警方拿的是警棍，而不是槍枝；轄區中山一派出所所長李欣鴻表示，有2名員警是下班後仍衝現場支援，保護民眾，「不是只有殉職才值得尊敬」。執業律師李怡貞說，警察真的比我們想像中的辛苦，做什麼都怕被檢討要寫報告，但是遇到最危險的時機都是義無反顧必須衝第一。

中山分局警員進入誠品南西店追捕張文。（圖／翻攝畫面）

李怡貞表示，除了出事馬後炮以外，很多人還是喜歡濫用社會資源來各種消耗警力。尤其是公眾人物還帶頭示範濫用訴訟資源濫用警力，甚至回過頭上節目檢討警方，大家才真的要抵制這些爛公眾人物。真正努力的基層從來不會被看到，只會被檢討。

廣告 廣告

李怡貞也說，大家怎麼沒有想到，如果就是想要玉石俱焚的犯嫌其實在跳下去前，不負責任的放了定時炸彈，那事情會怎樣演變？ 勇於追捕的警方會承受什麼折損？

中山警方一路狂奔趕抵誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

李怡貞也斥責犯嫌張文，其實就是只剩爛命一條又各種極端要跟全世界拼。

願大家都多能正面一點想像整個事件。李怡貞說，請大家不要傳送犯嫌的一切資訊，多些正面思考這次事件；尤其是第一時間在北車肉身捨義的余家昶義士，他阻擋了更大的災難發生，他不是保全，是資深的理財專家，卻在緊急的時候無視利益捨身救大眾，才多值得記憶。「世界很破爛，但我們一針一線都可以慢慢縫補」。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

網上冒出很多「跟1219兇嫌裝熟的」火速遭警逮 他曝一關鍵

議員洪健益提案：面對重大事件，建議北市府啟動「細胞簡訊」區域警示

周玉蔻：快速澄清張文母非中配，四叉貓及陸委會做的很好！

藍擬告發大法官濫權瀆職 黃帝穎律師：只為政治私利，把北檢當自助餐

