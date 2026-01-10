力挺邱議瑩！黃偉哲喊話鄉親「顧電話」：讓她當我們的高雄市長

民進黨高雄市長初選進入最後衝刺階段，綠委邱議瑩舉行「選前之夜」造勢活動，台南市長黃偉哲也現身助陣。黃偉哲表示，再過48小時就要進行初選民調，呼籲鄉親們幫邱議瑩「顧電話」，「少一通差很多」，讓邱議瑩能順利獲得提名，「做我們的高雄市長！」

黃偉哲呼籲鄉親，幫邱議瑩「顧電話」。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

黃偉哲表示，這段時間以來，他和高雄市長陳其邁就像兄弟一樣，台南和高雄也像兄弟縣市一樣，很多發展都是結合在一起的，所以他對高雄也有一份感情。他提到，自己曾在高雄讀書，這樣的感情，讓他對高雄的發展，有一份責任，也有深深的掛念，自己來自台南，台南和高雄是「逗陣的」，高雄發展，台南就發展；台南繁榮，高雄也會繁榮，所以我們一定要支持一個好的高雄市長，讓陳其邁、陳菊、謝長廷棒棒相傳，繁榮的結果，可以繼續延續下去。

黃偉哲指出，30幾年來，我們看到高雄的繁榮和進步，高雄有改變，從工業都市，變成繁榮的科技之都，但沒變的，是我們對高雄的這份愛。他和邱議瑩在1996年時，都擔任國大代表，「那個時候，賴清德總統也是同一梯當國大代表」，我們這批年輕的國大代表，30年來，看到台灣的改變、高雄的改變，但沒變的是30年交情，還有看到邱議瑩對高雄的愛心沒改變。

黃偉哲說，今天他站在舞台上，看到這麼多邱議瑩的朋友，他不是要來跟大家說邱議瑩多好、多讚、多厲害，因為大家都比他了解。他要向大家分享的是，再過48小時，就要開始進行初選民調，就會決定是誰來延續陳其邁的施政、繼續帶領高雄，為高雄的發展、為台灣進步做出貢獻。他呼籲台下的群眾，早上去市場買菜時，別忘了向攤販們拉票，請他們幫邱議瑩顧電話；中午吃完飯，打電話給親朋好友幫忙拉票，並提醒晚上在家顧電話，他強調，「少一通電話差很多！支持邱議瑩，不是只有聽說她多好而已，而是要幫她拉票、當她的總幹事、組織部長！」

黃偉哲為邱議瑩站台。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

黃偉哲呼籲大家幫邱議瑩顧電話，「就差你這通，這通你接到，就說唯一支持邱議瑩！讓我這個對高雄有感情的台南市長，拜託大家支持，邱議瑩是我們共同30年的好朋友，大家一起幫邱議瑩拉票，把邱議瑩送入民進黨提名的列車，讓民進黨接續產生一個，可以接續陳其邁市長，來替高雄市民服務。」誠懇拜託大家，禮拜一開始做民調，他再度呼籲大家，千萬不要離開，千萬不要出去玩，「讓我這個對高雄有感情的市長拜託一下，支持邱議瑩，幫邱議瑩顧電話，讓邱議瑩順利來替高雄繼續服務，做我們的高雄市長！」

