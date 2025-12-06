力挺鍾東錦連任！鄭麗文：「四不」帶給苗栗風和日麗
國民黨主席鄭麗文今（6）日上午參加苗栗縣黨部舉辦建黨131週年黨慶活動暨主任委員佈達典禮。鄭麗文致詞時盛讚苗栗縣長鍾東錦團隊把縣民永遠放在第一位，呼籲苗栗鄉親明年繼續支持鍾縣長連任，國民黨也一定會加倍努力，報答鄉親對國民黨的支持。
鄭麗文致詞全文如下：
今天有很多後龍的鄉親，大家都知道我是後龍的媳婦，今天來到苗栗非常的親切，非常感謝我們苗栗縣，國民黨長期的執政，看到苗栗縣欣欣向榮，蒸蒸日上。過去這一屆，在我們鍾縣長的領導之下，我們縣民的滿意度也是最高的，對不對！
整個我們的縣府，還有我們的議會的團隊，都秉持著為民服務，把苗栗縣民永遠擺在第一位，把苗栗縣的發展、苗栗縣的福利，全心全意的為我們縣民爭取，我們是不是再一次的掌聲來鼓勵跟支持，感謝我們的苗栗縣府跟縣議會的團隊。
明年馬上又要再一次接受我們民意的考驗，希望最好的團隊，最優秀的縣政，我們縣民用我們的選票，繼續的讓我們的鍾縣長高票當選連任，好不好？
還有，要有非常堅強的我們的議會團隊，支持縣政、鞭策縣政越來越好，越來越進步，我們是不是繼續的支持我們所有國民黨所提名的縣議員，讓他們都能夠高票當選，好不好？
還有我們所有鄉鎮市長要繼續連任的，新參選要為民服務的，也要讓我們國民黨所有的提名同志全部全壘打，高票當選，開出紅盤好不好？
我們對苗栗縣深具信心，一定在位於臺灣心臟位置的苗栗，可以有強而有力的戰鬥力，還有幫我們苗栗縣民，做最好最好的服務。所以在這邊，麗文感謝縣長，感謝縣議會，感謝所有的執政團隊繼續的努力下去，也希望在如此風雲詭譎的內外環境之下，我們看到民進黨無所不用其極，我們是做事的團隊，他們是鬧事的政府。我們希望帶給不止苗栗縣，帶給全臺灣安定、安心、安全。但是今天很遺憾，我們的執政黨卻每天要撕裂，每天要製造仇恨跟恐懼，這就是國民黨跟民進黨最大的不同。
我們永遠把孩子的未來放在第一位，我們永遠要照顧弱勢的百姓，我們永遠要幫臺灣的餅做大，我們永遠要讓我們所有的臺灣民眾，能夠在繁榮富庶安全的社會裡頭追尋自己的夢想。而且我們每天都在做，我們不是空喙哺舌隨便說說，我們不是只出一張嘴，我們每天都在做，從我們的苗栗縣政府就可以看得出來，每天腳踏實地拚拚拚，在拚什麼？拚我們的民生，拚我們的幸福，拚我們的建設，「我們不搞鬥爭，我們不撕裂臺灣，我們不製造仇恨，我們不用恐懼仇恨來動員」。所以看到今天苗栗風和日麗，我們希望帶給臺灣希望跟陽光，而不是狂風暴雨。
所以今天再一次的感謝苗栗縣團隊，其實我更加的感謝苗栗縣民對國民黨團隊的支援，我們要更加謙卑，我們要更加感恩，所有我們的執政團隊，一定會感謝苗栗縣民的支持，繼續加倍的努力，加倍的服務，帶給大家更美好的未來。感謝大家，謝謝大家繼續的支持國民黨，國民黨一定會加倍努力來報答大家對國民黨的愛護跟支持。
延伸閱讀
比官網便宜！好市多「台灣製神筷」大特價 他曝：超好用
記得戴口罩！陸流感病毒「陽性率達51.1%」 看病掛到1200號
影/宜蘭警值勤遭撞重傷 礁溪分局長哽咽：最不願看見的事
其他人也在看
桌球／中國球迷噓爆吼「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢氣炸中國人
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來風波逐漸擴大，如今甚至延燒到體育界，日本華裔桌球運動員張本智和近日在中國成都舉行的「桌球混合團體世界盃」出賽時，遭中國球迷大吼「支持日本人的死」，張本智和贏球後將手放在耳朵邊，比出「大聲點」的手勢回應現場中國球迷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 35
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 37
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
有其父必有其子？賴瑞隆舊帳遭翻出
爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因子女在校涉嫌毆打同學並恐嚇「打死你」，5日出面道歉表示先動手就是不對。國民黨青年軍賴苡任隨即在臉書發文諷刺「有其父必有其子」，更翻出過往影片指控賴瑞隆在立法院「專挑女性立委下手」，引發輿論關注。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 164
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 258
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 16 小時前 ・ 9
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 169
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 190
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 494
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 77
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 364
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181