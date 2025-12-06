力挺鍾東錦連任！鄭麗文：「四不」帶給苗栗風和日麗

國民黨主席鄭麗文今（6）日上午參加苗栗縣黨部舉辦建黨131週年黨慶活動暨主任委員佈達典禮。鄭麗文致詞時盛讚苗栗縣長鍾東錦團隊把縣民永遠放在第一位，呼籲苗栗鄉親明年繼續支持鍾縣長連任，國民黨也一定會加倍努力，報答鄉親對國民黨的支持。

鄭麗文參加苗栗縣黨部舉辦建黨131週年黨慶活動暨主任委員佈達典禮。(圖取自李文斌臉書)

鄭麗文致詞全文如下：

今天有很多後龍的鄉親，大家都知道我是後龍的媳婦，今天來到苗栗非常的親切，非常感謝我們苗栗縣，國民黨長期的執政，看到苗栗縣欣欣向榮，蒸蒸日上。過去這一屆，在我們鍾縣長的領導之下，我們縣民的滿意度也是最高的，對不對！

廣告 廣告

整個我們的縣府，還有我們的議會的團隊，都秉持著為民服務，把苗栗縣民永遠擺在第一位，把苗栗縣的發展、苗栗縣的福利，全心全意的為我們縣民爭取，我們是不是再一次的掌聲來鼓勵跟支持，感謝我們的苗栗縣府跟縣議會的團隊。

明年馬上又要再一次接受我們民意的考驗，希望最好的團隊，最優秀的縣政，我們縣民用我們的選票，繼續的讓我們的鍾縣長高票當選連任，好不好？

還有，要有非常堅強的我們的議會團隊，支持縣政、鞭策縣政越來越好，越來越進步，我們是不是繼續的支持我們所有國民黨所提名的縣議員，讓他們都能夠高票當選，好不好？

鄭麗文受到苗栗鄉親的歡迎。（圖/中天新聞）

還有我們所有鄉鎮市長要繼續連任的，新參選要為民服務的，也要讓我們國民黨所有的提名同志全部全壘打，高票當選，開出紅盤好不好？

我們對苗栗縣深具信心，一定在位於臺灣心臟位置的苗栗，可以有強而有力的戰鬥力，還有幫我們苗栗縣民，做最好最好的服務。所以在這邊，麗文感謝縣長，感謝縣議會，感謝所有的執政團隊繼續的努力下去，也希望在如此風雲詭譎的內外環境之下，我們看到民進黨無所不用其極，我們是做事的團隊，他們是鬧事的政府。我們希望帶給不止苗栗縣，帶給全臺灣安定、安心、安全。但是今天很遺憾，我們的執政黨卻每天要撕裂，每天要製造仇恨跟恐懼，這就是國民黨跟民進黨最大的不同。

我們永遠把孩子的未來放在第一位，我們永遠要照顧弱勢的百姓，我們永遠要幫臺灣的餅做大，我們永遠要讓我們所有的臺灣民眾，能夠在繁榮富庶安全的社會裡頭追尋自己的夢想。而且我們每天都在做，我們不是空喙哺舌隨便說說，我們不是只出一張嘴，我們每天都在做，從我們的苗栗縣政府就可以看得出來，每天腳踏實地拚拚拚，在拚什麼？拚我們的民生，拚我們的幸福，拚我們的建設，「我們不搞鬥爭，我們不撕裂臺灣，我們不製造仇恨，我們不用恐懼仇恨來動員」。所以看到今天苗栗風和日麗，我們希望帶給臺灣希望跟陽光，而不是狂風暴雨。

所以今天再一次的感謝苗栗縣團隊，其實我更加的感謝苗栗縣民對國民黨團隊的支援，我們要更加謙卑，我們要更加感恩，所有我們的執政團隊，一定會感謝苗栗縣民的支持，繼續加倍的努力，加倍的服務，帶給大家更美好的未來。感謝大家，謝謝大家繼續的支持國民黨，國民黨一定會加倍努力來報答大家對國民黨的愛護跟支持。

延伸閱讀

比官網便宜！好市多「台灣製神筷」大特價 他曝：超好用

記得戴口罩！陸流感病毒「陽性率達51.1%」 看病掛到1200號

影/宜蘭警值勤遭撞重傷 礁溪分局長哽咽：最不願看見的事