力挺陳亭妃初選公平公正公開 王世堅：若對方心有未甘，了不起支援少一點

民進黨台南市長初選落幕，卻傳出出線的立委陳亭妃被跨派系議員要求簽署3點協議，讓派系不合風波浮上檯面。初選時多次為陳亭妃站台的黨籍立委王世堅今天（28日）聲援陳，「只要勝出都要被質疑嗎？」他相信黨中央的民調公平公正公開，結果各方都要尊重，「如果對方還是不能放下，心有未甘的話，那了不起你支援少一點，但是大家不要唱反調」。

民進黨立委王世堅今天下午出席中執會前接受媒體聯訪，對於台南市長參選人陳亭妃初選民調勝出，引發黨內質疑，王表示，所有質疑等大選過後、下一次初選再來好好研究，不能說平常不研究也不準備，輸贏出來之後質疑誰有問題，「那別人也可以去質疑其他縣市勝出，那只要勝出都要被質疑嗎？」

王世堅認為，民進黨中央黨部的民調一向都是公平公正公開，要檢討可以，但不要在大家團結追求勝選的時候，「不能說贏的叫大家團結，輸的說要來檢討是不是有問題，這個看法是不對的，要一致的標準。」

王世堅說，他認為陳亭妃在台南贏的正大光明，而且合乎情理，意料之中，如果大家有跟著去掃街，自己陪著她掃了兩天，看民眾的熱烈反應，他光是掃街的第1個小時就認為4個字「大勢底定」，自己也選舉過很多次，他對這樣的感受很深，所以他相信這樣公平公正公開的民調結果，應該各方都要尊重。

王世堅指出，如果對方還是不能放下，心有未甘的話，那了不起你支援少一點，但是大家不要唱反調，大家要團結，最難得的是輸了還願意幫對方，這才是團結的真諦，他認為以陳亭妃的個性，她的為人處世，在勝選後一樣很低調的去向先前在初選沒支援她的一一拜訪，一一表達善意。

王世堅說，如果大家不願意支援，當然是每個人的權利，但希望是檯面下就好，不要把問題檯面話，也違反了黨主席賴清德呼籲的，黨內初選後大家要團結，把先前的疙瘩放一鞭，這是為了整個黨、為整個國家好。



