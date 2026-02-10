力挺陳亭妃拚市長 胞妹陳怡珍宣布2026不選議員、投入輔選

民進黨台南市長參選人陳亭妃的胞妹陳怡珍，今宣布不爭取2026年市議員連任。（圖取自陳亭妃臉書）



民進黨台南市長參選人陳亭妃的胞妹、連任四屆的台南市議員陳怡珍，今（10日）宣布不爭取2026年市議員連任，未來將全力投入市長、議員及里長等各層級的輔選工作。對此，陳亭妃表示，陳怡珍選擇以大局為重，「這個決定不容易，但展現的是對團結的堅持」。





陳亭妃指出，陳怡珍深耕台南北區與中西區長達16年，基層實力深厚，此次選擇不參與議員初選，轉而投入整體輔選，是在關鍵時刻為團隊與城市著想。她強調，選舉從來不是個人的事，而是關乎整個團隊與台南的未來，「我很珍惜有這樣的夥伴並肩作戰，也相信團結的力量，能讓台南走得更穩、更遠」。

陳怡珍則表示，感謝市民16年來的支持與陪伴，外界普遍評估她連任並非難事，但在市長初選結束後，她選擇退一步，為的是促進黨內團結，也讓更多優秀夥伴有機會投入選戰、共同為台南打拚。她坦言，這項決定「非常艱難」，但仍正式宣布不登記參與民進黨台南北區、中西區市議員初選。





陳怡珍也強調，服務市民從不受職稱限制，「不論站在什麼位置，怡珍對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變」。未來她將全力投入輔選工作，協助團隊整合戰力、擴大整體席次，期盼讓台南持續穩健向前。（責任編輯：王晨芝）

