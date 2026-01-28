力挺陳亭妃！台南初選民調遭質疑 王世堅喊：她贏得正大光明、別唱反調

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅出席中執會前受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨立委陳亭妃在台南市長初選中以2.69%差距出線，但中執委黃守達日前質疑民調異常、有國民黨介選情形。對此，力挺陳亭妃的立委王世堅今（28）日表示中央黨部的民調一向公平、公正、公開，也認為陳亭妃在台南贏得光明正大、合情合理，各方都應該尊重民調結果，如果還是不能放下、心有未甘的話，「那了不起就你支持少一點嘛」。

民進黨今日召開中執會，王世堅拿著一疊春聯現身，由於王世堅將與陳亭妃共同舉辦發春聯活動，媒體也關注近日中執委質疑台南市長初選民調一事。王世堅表示，所有研究、所有質疑，等大選過後，下一次的初選前，大家好好來研究，不能說平常不研究、不準備，輸贏出來了卻質疑誰有問題，「只要勝出的都要被質疑嗎？」

王世堅強調，中央黨部的民調一向都是公平、公正、公開的，要檢討可以，在大家要團結一致、追求勝選的時候，「不能說你贏了就叫人家團結，你輸了就說這個要檢討」，這個看法是不對的。要一致的標準。

王世堅認為，陳亭妃在台南贏得正大光明、合情合理、意料之中，而且陳亭妃贏了以後也非常低調、客氣。他陪著陳亭妃掃街兩天，看到民眾的熱烈反應，光是掃街的第一個小時，「我就認為四個字啦：大勢底定。」那態勢是很明顯的，自己也選舉過很多次，對這樣的感受很深。

王世堅表示，他相信這樣公平、公正、公開的民調結果，各方應該都要尊重，如果還是不能放下、心有未甘，「那了不起就你支持少一點嘛」，但是大家不要唱反調、要團結，最難得的是輸了還願意幫對方，這才是團結的真諦。

王世堅也提到，陳亭妃在勝選以後，一樣是很低調的，先前在初選沒支持她的，都有一一去拜訪、表達善意也呼籲團結。他認為，陳亭妃的做法是對的，如果大家不願意支持，當然是每個人的權利，不過希望這在檯面下就好了，不要把問題檯面化，對大家都不好，也違反了賴清德一再呼籲的黨內初選完以後要團結，把先前的疙瘩放一邊，這是為整個黨、為整個國家好。



