力挺陳亭妃！王世堅陪車掃、發文盼鄉親支持

王世堅二度南下力挺陳亭妃。（陳亭妃辦公室提供）

民進黨台南市長初選民調將於今晚壓軸登場，最快明早台南市長人選出爐。被譽為「扶龍王」民進黨立委今日南下陪同台南市長參選人陳亭妃在台南市區展開大規模車掃，更特別在臉書發文分享與陳亭妃的車掃直播，直呼「台南！阿堅來了」，全力支持陳亭妃，盼選民今晚守住電話，讓台南誕生首位女性市長。





陳亭妃近日深入地方傳統市場掃街、拜票，向鄉親喊話14日晚間在家守住電話，一同為台南改寫歷史，並誓言成為台南首位女性市長。





王世堅今早親自南下陪同陳亭妃參香祈福後，隨即展開橫掃市區的大規模車隊掃街。陳亭妃也在臉書live直播車掃，她強調就是今晚，關鍵一戰，台南市長電話民調 1/14（今天晚上）正式登場。

廣告 廣告





陳亭妃說，這一通電話，真的、真的、真的非常重要。這是我們一路努力、一步一腳印走到現在，最關鍵、最不能錯過的一通電話。





王世堅致詞時表示，他對陳亭妃充滿信心，直言她是目前「勝率最高、勝面最大」的人選。他指出，陳亭妃27年從政路走得堅強又溫柔，是他所見過「最堅強、最有韌性的女性政治人物」。一路走來，面對大軍壓境、派系圍攻，陳亭妃始終泰山崩於前而面不改色，展現樂觀、勇敢向前的精神。





王世堅也盛讚，陳亭妃問政踏實、服務細膩，問政從容、服務游刃有餘，深獲地方鄉親肯定與感動；更重要的是，她以驚人的體力與毅力，騎著單車一步一腳印走遍台南37個行政區、總里程518公里，展現前所未有的行動力與耐力，堪稱最堅強的女性代表，完全有條件成為台南市首位女性市長。





陳亭妃最後強調，一路走來承受了太多不公平的檢視與考驗，但她從未退縮，只是默默、踏實把事情做好，因為她始終相信，人民的眼睛是雪亮的。她懇請市民朋友今晚一定要在家等電話，接到電話時，唯一支持陳亭妃，讓堅持與良善，贏得最後的勝利。