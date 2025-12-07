力挺陳亭妃！陳水扁喊：99.9%機率成台南第一位女市長

前總統陳水扁今在廣播節目第三度專訪立委陳亭妃，並表態支持她參選台南市長，他還直言陳亭妃「有99.9%機率成為台南有史以來第一位女市長」，更說「用輪的、用排的，也應該要輪到、排到妳」。陳水扁強調，守住台南市長就是守住賴總統本命區，將奠定2028年連任成功的基礎。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳水扁回顧陳亭妃的從政歷程，指她2008年選立委時擊敗已3連霸、國民黨儲備的市長人選王昱婷，也曾5次打敗謝龍介，包括市議員3次、立委2次，目前在台南市長最新民調排名第1。陳水扁表示，全國幾乎每個縣市都有出過女性縣市長，台南400年來等不到一個女性市長，這屆一定要誕生第一位女性市長，完成民主最後一塊拼圖。

陳水扁指出，2008年與陳亭妃同時當選立委的人包括賴清德、黃偉哲，黃偉哲已兩任市長將屆滿，賴清德更在兩任市長後選上總統。他介紹陳亭妃幼時在台南的鬧區幫助母親賣衣服，7歲時就拿麥克風為父親助選市議員，從文化大學戲劇學系畢業後，陸續於長榮大學經營管理研究所取得碩、博士學位。她曾是最年輕的3屆市議員，更以最高得票率選上4屆立委，目前也是陳水扁創立凱達格蘭基金會董事長、凱達格蘭學校校友總會理事長。

陳水扁和陳亭妃。（圖／翻攝陳水扁臉書）

陳亭妃回憶2008年選立委時，外界並不看好她，若無陳水扁趕場站台輔選，加上時任行政院長游錫堃、市長許添財的加持，可能就無法勝出。她還提到2022年台南市長選舉的民調，黃偉哲和謝龍介是7成對3成，最後票開出來只贏4萬多票，當時也沒有藍白合，但依照目前的氣氛一定會跟他們合作，因此綠營會更難選。

陳亭妃指出，國民黨主席鄭麗文近日到台南開黨員大會時明確表示台南是藍營重兵之區，她一直告訴支持者，台南綠營的對手是國民黨、是謝龍介，不是同黨同志。她強調賴清德連任南市長時獲72.9％選票，大家一定要團結，將這些票找回來，才是賴總統連任的基礎。

陳水扁。（圖／中天新聞）

陳亭妃表示，賴清德主席在9月中常會曾提到不要黨內互打，她會聽賴主席、賴總統的話，這也是未來要做大桶箍很重要的。她說或許對方砲火會愈來愈猛烈，她會一路忍、不會做回應，會把每字每句的攻擊抹黑當作對自己考驗，大步向前，只有贏下2026才能成2028最大底氣。

