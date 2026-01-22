力挺陳培瑜告發黃國昌 林楚茵：攸關國家安全與台美互信
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
民眾黨立委黃國昌日前於立法院外交及國防委員會機密會議中，涉嫌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜出會議室，引發國安疑慮。民進黨立委林楚茵今（22）日表示，機密資料攸關國家安全與台美互信，絕非政治口水可以輕輕帶過，並公開力挺同黨立委陳培瑜代表民進黨團向地檢署提告，要求司法徹查是否違反《國家機密保護法》。
林楚茵身為當天出席該場機密會議的外交及國防委員，她還原當時現場氣氛指出，會議進行至國民黨立委牛煦庭質詢約一分鐘後，國防部官員突然在會中大聲示警，指出「黃國昌委員沒有繳回機密資料」。會議隨即暫停，現場氣氛瞬間凝結，所有與會者都意識到事態嚴重。
林楚茵轉述，當時會議主席、民進黨立委王定宇立刻裁示要求相關人員「快去追回來」，顯示機密文件未依規定留置於管制區，已構成重大違規疑慮。她強調，相關資料內容不僅涉及國防軍購，更牽動與美國國防部仍在進行中的協商，任何外洩都可能衝擊台美互信與國家安全。
對於黃國昌事後辯稱「未來美國也會公布，這算什麼機密」，林楚茵痛批，國家機密在依法解密前，本就不得以任何形式攜出或外流，相關說法是刻意扭曲法規本質，試圖淡化洩密風險。她直言，國防安全不容以「不小心」為藉口越界踩線，更不能用「政治抹黑」轉移焦點。
