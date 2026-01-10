力挺陳菁徽！人工生殖法淪政治戰場 凌濤痛批民進黨「劣幣驅逐良幣」

民進黨質疑藍委陳菁徽在人工生殖法修法議題上應利益迴避，桃園市議員凌濤發文力挺陳，更批評民進黨「劣幣驅逐良幣」。 圖：翻攝自凌濤臉書

[Newtalk新聞] 立法院近期審議《人工生殖法》修法，涉及爭議的代理孕母議題，引發朝野對立。國民黨桃園市議員凌濤今（10）日於臉書發文批評，該法案牽涉生育權、醫療倫理與社會價值，是高度複雜的重要立法，理應建立在理性討論與專業參與的基礎上，但民進黨立委卻在審議過程中，讓政治凌駕專業，導致立法品質令人憂心。

凌濤指出，台灣正面臨嚴峻少子化現實，生育率長期偏低，女性平均生育年齡已來到32.29歲，且超過三成女性在35歲以上才生育，正因如此，《人工生殖法》的修法，更應以醫學、公共衛生與實務經驗作為討論基礎，而非流於情緒與政治對立。

凌濤痛批，民進黨立委在審議過程中，不僅有人以歧視性語言貶抑女性，更出現外行領導內行的情況，使原本嚴肅的立法討論，淪為政治攻防與數字操作，甚至將不孕與求子議題簡化為刻板標籤，這樣的討論品質，才是真正令人擔憂的問題。

他也直指，更荒謬的是，民進黨竟要求陳菁徽委員迴避審案。凌濤指出，陳菁徽具備醫學與公共衛生雙重訓練背景，長期投入婦女健康與生殖相關議題，是台灣相關領域的重要專業之一，無論制度最終如何定案，這樣的專業背景本應被尊重、被納入立法過程，而非遭政治力量刻意排除。

凌濤強調，這並非是否支持代理孕母制度的立場之爭，而是立法院是否還容得下專業、是否願意讓理性討論存在的根本問題。當代議政治將專業視為威脅，甚至把醫師請出討論現場，這樣的立法品質，才是真正傷害台灣未來的關鍵。

他最後表示，對於陳菁徽委員為了讓討論回歸理性而選擇退讓，深感不捨，並呼籲民進黨停止政治操弄、停止外行領導內行，還給台灣一個尊重專業、理性討論的立法空間。

