力挺鞠婧禕！前SNH48成員驚爆「被要求陪酒內幕」 揭前東家欠薪、抽成黑史

SNH48前成員曾艷芬（圖左），力挺同團成員鞠婧禕，踢爆曾有隊員被叫去陪酒。（圖擷自IG@鞠婧禕、曾艷芬）

被封為「4000年一遇美女」的鞠婧禕，憑藉女團「SNH48」成員身分出道，不過單飛更紅的她，近日與前東家海絲芭文化傳媒因合約鬧翻對簿公堂，鬧得滿城風雨，但雙方各執一辭之際，SNH48前成員曾艷芬發長文力挺鞠婧禕，並爆出案外案，踢爆曾有隊員被叫去陪酒。

SNH48前成員力挺鞠婧禕，爆欠薪、抽成內幕

同是SNH48前成員的曾艷芬，在這次風波力挺鞠婧禕，17日在微博PO出長文，指控絲芭傳媒，對她有欠薪、抽成等多項金錢合糾紛，包含獎金、工資全都沒有發放，然而曾艷芬持續配合拍攝等工作，「但公司就是把我工資停了，還欠兩筆年度獎金也不給我了」。

曾艷芬表示，解約後去調出稅務紀錄，得知4年多的納税收入是70多萬人民幣（約新台幣312萬元起跳），但公司聲稱給了90多萬人民幣（約新台幣402萬元起跳），就連當年談解約，還被求償300萬元（約新台幣1千300多萬元）的解約費用，「拖了幾年之後可能看我沒什麼價值了，也可能是看我家裡清寒，最後同意60萬（約新台幣268萬）跟我和解，放我走了。」

另外，鞠婧禕引發關注的合約問題，曾艷芬也提及，與鞠婧禕同為SNH48二期生（一期生為2012年入團），簽的合約是8年，8年後如果未滿30歲就續約到30歲，再怎麼也不可能有絲芭現在所聲稱的20年合約。

合約糾紛爆出案外案，SNH48淪陪酒妹？

除了合約壓榨等糾紛，曾艷芬更爆料，絲芭當初想融資上市時，SNH48的女孩還被安排去陪「那些老闆」喝酒，並不是全部成員而是挑一些人，但她相信絲芭總裁王子傑會保護成員的，估計純陪喝酒吃個飯應酬，但她仍然感謝絲芭的知遇之恩，進團後雖受到許多委屈，但也包吃包住，且認為王子傑可能不知道這些，因為他確實投入很多錢去經營SNH48，只是一層層下來到成員手上真的沒多少錢了。

