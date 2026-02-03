力挺鞭刑「對付詐騙集團」 韓國瑜：政院願配合嗎

韓國瑜(右)在2024大選曾幫洪孟楷(左)站台，如今也力挺洪力推的鞭刑入法，引發討論。（示意圖／取自洪孟楷臉書）

台灣詐騙案件屢創新高，每年造成財損金額高達502億元，人均損失是日本的近20倍，韓媒《朝鮮日報》報導甚至稱台灣為「詐騙之島」。藍委洪孟楷一直倡議的鞭刑入法，近日立法院長韓國瑜也表態力挺，強調現行打詐措施不足以壓制犯罪，但質疑政院是否願意配合。

根據《TVBS新聞網》報導，洪孟楷近日舉行北海岸服務處喬遷，韓國瑜特別到場站台力挺。由於洪孟楷過去多次拋出，政府應思考增加「鞭刑」制度，懲戒虐童、性侵和詐騙案等，韓國瑜致詞時提到，台灣詐騙問題嚴重，這麼多詐騙集團，每一年要詐騙人民500億元，對善良、認真、打拚的老百姓不公平，因此他肯定洪孟楷要求用嚴刑峻法對付詐騙集團，把老百姓對詐騙集團深惡痛絕的心聲講出來。

廣告 廣告

韓國瑜公開表態支持洪孟楷的提案，認為應以更強硬刑責保護民眾血汗錢。他指出，近年來詐騙金額不斷攀升，去年12月單月高達66億元，今年1月甚至衝上70億元，顯示現行打詐措施不足以壓制犯罪。韓國瑜呼籲政府正視問題，提出有效制度，保障民眾權益。

韓國瑜提到，新加坡用鞭刑對付詐騙犯，大家認真上班，早上辛苦離開家，晚上疲倦回到家，賺一份薪水養家，詐騙集團不用上班，做詐騙。用鞭刑來對付這些不願意做事情，不願認真打拚，直接騙人家錢的詐騙集團，但「我們怎麼會知道，行政院願不願意配合？」

「可教化難道是死刑犯的免死金牌嗎？」洪孟楷質疑，如果真的是可教化的話，應該也要付出相對應的處罰，因此他主張針對重大犯行，應該要參照新加坡等國家，使用鞭刑來嚇阻。他指出，台灣走向實質廢死，實質廢死是國人不可承受之痛，馬來西亞女大生姦殺案，兇手竟然在更二審逃死，不知道這樣傳達什麼訊息給國際社會看到，沉痛告訴更二審法官，「這樣的判決，對不起受害者跟家屬！」

網友表示「我看你們是不懂喔」、「黨的好碰油怎麼可以鞭呢」、「綠營的寶貝金主，怎麼可能下手」、「政院不副署，憲法法庭直接判違憲」。

【看原文連結】