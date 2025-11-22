力挺馬查多 委國反對派呼籲全球動員共同領取和平獎
委內瑞拉反對派21日呼籲在12月6日、也就是反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)計劃領取諾貝爾和平獎的4天前，在世界各地的多個城市舉行集會。
自2024年8月以來一直藏匿行蹤的馬查多已表示，她計劃親自前往奧斯陸領獎，但她是否出席要等到12月10日頒獎典禮當天才能確認。
根據一份在社群媒體流傳的聲明，「諾貝爾獎屬於所有人…讓我們在世界各地動員起來共同領取諾貝爾和平獎」。
聲明中並未提及將在哪些城市遊行、或馬查多是否會現身。這位諾貝爾獎得主過去曾公開露面來領導示威活動。
委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)2024年7月連任後，委內瑞拉的抗議活動約有2,400人被捕，在這之後反對派活動就沉寂下來。
馬查多指控馬杜洛竊取了去年的總統大選，這項指控獲得國際社會的廣泛支持。此外，她也支持華盛頓對馬杜洛主導販毒集團的評估。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
諾貝爾得主馬查多擬赴挪威領和平獎 委內瑞拉檢方：視為通緝犯
委內瑞拉檢察總長沙柏20日表示，如果諾貝爾獎和平獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）前往挪威受頒獎時，她將被視為「通緝犯」。馬查多聲稱自己目前藏身委內瑞拉境內，表明有意前往挪威奧斯陸（Oslo）參加12月10日的頒獎典禮。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
63歲狄鶯「辣穿斷裂粉衣」！歌仔戲身段爆發「傲人曲線全反射」
娛樂中心／巫旻璇報導藝人狄鶯以亮眼外型與精湛演技在80年代紅極一時，當年因在歌仔戲中飾演花旦而走紅，婉轉唱腔與靈動身段成為她的招牌。她更從歌仔戲舞台跨足電視劇，從台語劇延伸到國語連續劇，甚至被瓊瑤賞識，直誇「第一次看到歌仔戲有這麼漂亮的女生」，讓狄鶯順利踏入影視圈，成為當年國、台語雙聲帶的第一女主角。後來她與演員孫鵬因戲結緣，兩人相戀結婚，雖曾一度離異，但最終又復合，感情故事如戲般曲折。狄鶯近日分享一段重現歌仔戲的片段，不科學的好狀態，讓網友們看傻眼。民視 ・ 4 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 4 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 4 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 21 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 3 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 1 天前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 3 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 1 天前
民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導民進黨選對會尚未正式提名台北市長人選，不少外界點名綠委王世堅、沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人；台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日則認為，若總統兼黨主席賴清德推沈伯洋參選「下場絕對是很難看」，但真的要贏現任市長蔣萬安，應提名前總統蔡英文，消息一出受到外界關注。對此，王世堅今（21）日受訪表態了！游盈隆昨日喊民進黨提名蔡英文參選台北市長，王世堅今日在立法院被堵訪表示，蔡英文擔任兩任總統後，希望能夠完完全全退休，並不想再過問政治。王世堅坦言，當然這項提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但是，鐘鼎山林，各有其志，應該尊重被點名到的人意願是什麼樣子」。他指出，蔡英文在很多國家重大事務議題上大可以把過去經驗、智慧，可以發表一些看法、分析，但是蔡英文都沒有，而是一直謹守分際。前總統蔡英文（中）。（資料照／蔡英文辦公室提供）他也說，蔡英文身為前任總統，又是國內到現在為止最高票的連任總統，當然蔡英文的一言一行，大家都會解讀是不是可能再復出，「但是就我們大多數人理解，跟蔡前總統互動的時候，我們會非常了解蔡前總統的本意，就是希望能夠有一個很清靜、退休的時光」。同時，王世堅也表示，國家有必要用到蔡英文的時候，像蔡英文對於重大出訪都出面了，但僅止於此。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）另，面對游盈隆喊賴清德提名沈伯洋參選，可能會選得不樂觀，王世堅笑說，自己對沈伯洋不是很了解，所以他沒有辦法分析。此外，就民進黨秘書長徐國勇說自己是一名好人選，王世堅也回應，「我不敢啦，我不敢啦，他可能點錯了啦！」；他說，由於自己和徐國勇是好朋友，所以自己的名字大概隨時都在徐國勇的腦海裡，講來講去就會去講到他。最後，針對徐國勇喊頭痛台北市長人選太多一事，王世堅強調，符合先前他們分析，也就是民進黨人才濟濟，由於實在太多人選，這一點確實民進黨很積極在做分析。原文出處：快新聞／民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了 更多民視新聞報導李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢民視影音 ・ 1 天前
中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞]中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antó...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新版「台灣全民安全指引」1,100萬份全民國防手冊已經分批發放，不過，手冊中提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，國民黨前發言人李明璇竟覺得好笑，還宣稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日下午視察發放情形時受訪回應，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？針對李明璇對於手冊內容「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」批評，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」一事，林飛帆下午受訪指出，手冊這個概念其實在全民防衛手冊都有出現，像是最有名就是瑞典，瑞典從1943年起現在，甚至去年還有做一次更新，而每一本手冊核心概念就是「瑞典不會投降」。林飛帆表示，瑞典經歷蘇聯威脅、冷戰等挑戰，因此都有悠久傳統，便是告訴國民一旦遇到軍事侵略，瑞典人不會放棄抵抗；因此在「全民安全指引」將這段話放進去也是接軌國際經驗，同時象徵台灣人民有非常強自我保護以及協護身旁彼此的決心，這對國際社會來講也是重要訊息。國安會副秘書長林飛帆（中）。（圖／民視新聞）同時，林飛帆也提到，這幾天也看到友盟國家，紛紛對台灣全民安全指引表達支持，包括芬蘭駐台代表處、德國在台協會皆紛紛分享與轉發，就連美方AIT也在緊急應變網站中，放入手冊英文版連結，要給在台的美國居民。他也說，就在昨天法國正式也公布自己的全民指引手冊，事實上法國在3月份釋放全國發放手冊的消息，便一路做規劃；直到昨天正式發布手冊內容，也看到法國政府也全面性討論是否一樣透過視察挨家挨戶，讓每個民眾取得相關資訊。至於，對於李明璇的「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」言論，林飛帆強調，他不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法；之所以要推廣「全民安全指引」不外乎就是希望全民都能夠有充分資訊，知道當危機發生，不管天災地變、極端狀況要如何保護自己以及協助身旁的彼此。原文出處：快新聞／李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？ 更多民視新聞報導醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務民視影音 ・ 22 小時前
藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華先前未放棄中國國籍被解職，事後向花蓮縣府提訴願成功，引發外界關注；國民黨團今（20）日邀請鄧萬華一同召開記者會，宣稱要修《國籍法》保障中配參政權不受限制。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑回應指出，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，國民黨團今天邀請鄧萬華開記者會，會中稱政府用《國籍法》剝奪中配的參政權，預告要提案修法，讓中配不受國籍法規範，請問陸委會的看法為何？對此，梁文傑表示，其實《國籍法》爭議存在，是因為《兩岸條例》規定中配經過一些條件有參選權利，但《國籍法》也規定任何人當選公職就職一年內放棄外國籍，按照內政部解釋，就是中華民國國籍以外的國籍。「當然，這樣的解釋會讓人覺得不正確、不滿，另外有人則認為應該寫得更清楚」，梁文傑提到，針對《國籍法》第20條問題，不只是羅智強所講，而民進黨也提案要明定所謂外國籍，也要包含境外政治實體；也有人提案修選罷法第24、29條，要規定中港澳居民應放棄原有國籍才能登記候選人；也有人主張要修《兩岸條例》第21條，要求原中國人民若要參選公職候選人，必須提出喪失原國籍的證明。綜合上述，梁文傑說，目前立法院有各式各樣的意見，而這些意見就看在立法院的辯論如何處理，「陸委會的立場，就國籍法的問題，尊重內政部解釋；基本上，內政部認為的外國籍是『中華民國以外的國籍』，陸委會則是遵守《兩岸條例》的做法，也許有人會認為兩邊有矛盾的地方，那就由立法院處理」。梁文傑強調，《國籍法》第20條的核心是「效忠」，核心概念是公職人員只能效忠單一國家，若同時擁有兩個國籍，不管效忠兩個國家、政治、實治實體、政府都會造成矛盾，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。國民黨原中常委何鷹鷺。（圖／民視新聞資料照）最後，梁文傑也舉例，最近看到國民黨原中常委何鷹鷺發表的言論，國民黨黨紀會也將其開除黨職，就表示即使對國民黨來說效忠中華民國也是要維持的事情。原文出處：快新聞／藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」 更多民視新聞報導朝野無共識！藍白力推公投綁大選 中選會：不希望像2018年選務亂象黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！昔挺蘇影片曝光 周軒：看不起他惡修財劃法還嗆聲！藍議員竟稱「賴卓借刀砍高雄」 陳其邁反擊了民視影音 ・ 1 天前
梁文傑提郝龍斌兩岸路線 打臉蕭旭岑「一國兩區」｜#鏡新聞
國民黨副主席蕭旭岑，日前表示：黨主席鄭麗文的兩岸路線是一國兩區！今天(11/20)，陸委會副主委梁文傑就回擊，翻遍2部法律沒看到這4字，梁文傑更表示，他贊成過去郝龍斌所提出的：中共要先承認中華民國才有兩岸和平，因此在討論一國兩區前，應該要先問中共承不承認中華民國。另外，中共對台也展開跨境鎮壓，國國台辦今天宣稱，已經收到上萬封檢舉台獨的信件。鏡新聞 ・ 1 天前
終結花蓮「傅氏王朝」！傳2026民進黨擬合作張峻 徐國勇：未知數
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，其中花蓮民進黨將派誰參選引發熱議，花蓮無黨籍議長張峻昨（20）日鬆口透露，民進黨確實曾接洽。對此，民進黨秘書長徐國勇受訪強調，目前仍是未知數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」
即時中心／梁博超報導藍白去（2024）年挾人數優勢通過新版《財劃法》，卻因公式分母計算錯誤，高達345億元無法分配給中央與地方使用；然而藍白上週五（14日）通過再修版本，竟要舉債5,600億。行政院會今（20）日通過政院版本，將送往立院審議，行政院長卓榮泰強調，這是有著中央地方最大共識的版本，希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「若這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但未來立法院仍繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭。行政院今上午在院會通過「院版《財政收支劃分法》修正草案」，卓榮泰親上火線主持記者會，明確指出行政院絕不接受立法院通過的違憲違法版本，行政院將提出覆議，若覆議不成就釋憲，行政院絕對不會重編預算，也不會執行立法院所通過的版本，這就是行政院的底線。現場媒體問到，今天院會上直轄市代表有無不同意見？政院要如何說服地方？另外，行政院提出院版的財劃法草案後，下週二（25日）的程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，若沒辦法付委審查、遭到杯葛該怎麼辦？卓榮泰表示，剛剛在院會當中，代表六都的地方首長們，我想他們在表達疑慮前，都說過對行政院能在此時提出院版財劃法持正面態度；認為過去很難做到的工作，今天行政院做出來了。他強調，就內容的討論，地方首長當然會關心自己縣市未來分配的過程，因為政院是在前天（18日）才跟地方再度就事權分配做所有的確定。「雖然我們有經過試算，但這個試算一定要精準」，今天雖然沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助的數字做說明，但政院已把指標說明清楚。卓榮泰認為，地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一套合理、穩健的財劃法。至於地方幾位首長在院會所提出的問題，會中包括財政部莊部長、張秘書長都做了很清楚的說明。卓榮泰強調，若政院版《財劃法》能夠取得國人的支持與信任，「我想這就是對行政院最大的支持。」（圖／民視新聞資料照）若政院仍是覆議未成後又提出釋憲，卓榮泰坦言，這好像歷史的重回，「不過就我而言，我也忘記我已經提多少次覆議了！」但他要再次強調，行政院都只有在被動情況下才能提覆議。而這次因為有最大共識的版本，卓榮泰希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「如果這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但如果未來立法院繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構的問題；若明年中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央政府或地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任？」卓榮泰表示，政院希望已送到立院的明年度中央政府總預算，能如期的、審慎的去審議。但立院若要求退回重編，卓榮泰說出重話，認為毫無道理、也無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編。「所以都是無法執行的，這道理很清楚。」原文出處：快新聞／政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」 更多民視新聞報導轟藍白再修《財劃法》！卓榮泰：請立法院收回錯誤版本史上第二大漲點！台股終場飆漲846點 台積電收1455元最新／國教署急通報！北市校園被揚言放炸彈 警方積極追查民視影音 ・ 1 天前
2026新北選戰！無論三腳督.1對1 李四川皆具優勢
2026縣市長選戰，雙北的布局，首先在新北市長選戰，藍白會不會合？怎麼合？平面媒體公布新民調，顯示如果一對一，只有國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧；如果三腳督，也只有李四川領先，但差距很近。而另外在首...華視 ・ 5 小時前