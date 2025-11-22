力挺馬查多 委國反對派呼籲全球動員共同領取和平獎

委內瑞拉反對派21日呼籲在12月6日、也就是反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)計劃領取諾貝爾和平獎的4天前，在世界各地的多個城市舉行集會。

自2024年8月以來一直藏匿行蹤的馬查多已表示，她計劃親自前往奧斯陸領獎，但她是否出席要等到12月10日頒獎典禮當天才能確認。

根據一份在社群媒體流傳的聲明，「諾貝爾獎屬於所有人…讓我們在世界各地動員起來共同領取諾貝爾和平獎」。

聲明中並未提及將在哪些城市遊行、或馬查多是否會現身。這位諾貝爾獎得主過去曾公開露面來領導示威活動。

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)2024年7月連任後，委內瑞拉的抗議活動約有2,400人被捕，在這之後反對派活動就沉寂下來。

馬查多指控馬杜洛竊取了去年的總統大選，這項指控獲得國際社會的廣泛支持。此外，她也支持華盛頓對馬杜洛主導販毒集團的評估。(編輯：宋皖媛)