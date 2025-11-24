力挺高市早苗！前議員自掏360萬贊助「這鄉」居民赴日旅遊 1千名額搶空

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

中國近期因日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」言論而展開反制行動，不僅呼籲人民勿前往日本，更限制其水產品禁輸等，點燃中日外交危機。對此，民進黨籍新竹縣前議員、有「孫大砲」之稱的孫金清，為聲援高市早苗，決定自掏腰包，贊助360萬提供新豐鄉鄉民赴日旅遊。

中國近期因日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」言論而展開反制行動。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗於本月7日在接受眾議院質詢時明確表示，如果「台灣有事」且中國伴隨武力行為，恐將成為日本的「存立危機事態」，日本政府便可能會已現行的安保法制下，行使集體自衛權。中國立刻對其連番示警，呼籲民眾暫時勿前往日本，並限制學生赴日交流；同時又再度禁止今年6月才解禁的日本水產進口。

廣告 廣告

新竹縣前議員孫金清對此抱不平，認為中國對日本的報復行動「真的看不下去」，於是決定贊助360萬元，希望新豐村的鄉民前往日本旅遊，以具體行動回應打壓。

此項補助計畫符合資格者，每人將可獲得1萬8000日圓（約新台幣3600元），總名額僅有1000人。申請條件則是需設籍新豐鄉滿一年，並須取得當地村長認可，且提出赴日機票等相關證明文件。

更多FTNN新聞網報導

中國記者在聯合國硬拗「中國台灣省」慘遭打臉！ 王定宇：中共戰狼急了、慌了

賴清德大吃壽司挺日本農漁產 藍委不滿：自己國家農漁品不救

高市內閣滿意度創新高？王婉諭揭中共強烈反制原因：玻璃心被打破

