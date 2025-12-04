力挺高市早苗「台灣有事論」！ 麻生太郎指「被中國批評反而更好」...2024也曾發表「台灣有事」日政府可行使集體自衛權

日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事」引起中國強烈不滿，不僅對高市早苗發動各種言論攻擊，甚至對日本進行「經濟制裁」。對此，自民黨副總裁麻生太郎昨（3日）首次在公開場合對此事發表評論；他說，「雖然中國有各種批評，但被說成這樣反而正好」。一句話，表明支持高市早苗的立場。

綜合日媒報導，麻生派昨日在東京都內舉行聯誼活動。針對高市早苗關於「台灣有事」的國會答辯，麻生認為「沒問題」。他在會上表示，「只是把以往政府立場具體說明而已，有什麼不好？」

麻生更指出，「高市首相能以這樣的態度面對，很值得令人高興」。而針對中國對日本的批評，麻生說，「雖然中國有各種批評，但被說成這樣反而正好」。他認為，到目前為止，這件事也並未演變成什麼大問題。

同時，麻生也提及高市早苗是日本首位女性首相，「這正是自民黨更新、改變的象徵，支持率也非常高」。此外，報導也指出，麻生太郎在2024年1月也曾表示，如果發生「台灣有事」，日本政府可能判斷為可行使集體自衛權的「存立危機事態」。

（圖片來源：三立新聞）

