力挺高市早苗「台灣有事」！日政府正式表態「無須檢討」 對台立場曝光

國際中心／陳慈鈴報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢，針對「台灣有事」表態將行使集體自衛權，引起中國強烈反彈，祭出多項制裁手段，導致中日關係緊張。日本政府今（25）日於內閣會議上，針對高市早苗先前就「台灣有事」所做出的答辯以書面方式正式說明，強調政府對可行使集體自衛權的既有立場 「完全不變」，也不認為需要重新檢討。

綜合《NHK》等日本媒體報導，公明黨黨魁齊藤鐵夫提出質詢，針對高市早苗日前指出，若台灣海峽發生「伴隨武力行使」的情勢，可能構成日本的「存立危機事態」一事，要求政府明確說明，這是否仍與以往立場一致。

日本政府於25日內閣會議上以答辯書進行說明，強調是否構成「存立危機事態」，必須依個別、具體情況，綜合所有情報後做出「客觀且合理」的判斷；並指出：「政府的立場仍完全不變，認為不需要檢討或重新審視。」

日本政府表示，高市早苗的國會發言並未改變既有政策，「首相已多次明確說明，此次答辯並非改變政府立場」。同時也再度強調，日本的一貫立場是：「台灣海峽的和平穩定對日本與國際社會都極為重要，希望相關問題能透過對話，以和平方式解決。」

針對日本政府正式的答辯書，齊藤鐵夫表示，這是經內閣決議的官方立場，非常重要。政府重申方針未變，這點必須持續向國際社會說明與傳達。他也認為，政府明確指出「解釋與立場皆無任何改變」，對穩定外界觀感具有一定的意義。

