力挺高市早苗！「在台日本男星」發聲喊：我們首相超棒

娛樂中心／許智超報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不停祭出呼籲中國公民勿赴日旅遊、禁止水產進口等措施，而各界也持續發聲挺日。對此，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）發文力挺高市早苗，直呼「我們的首相做得好超棒！」也希望台日關係越來越好，貼文一出也引發網友熱烈回應。

夢多日前在Threads發文，用簡單的話表達對高市早苗的支持，他寫下「我們的首相做得好，超棒！對她非常的期待」，而身為日本人的他也喊話，「希望台日關係越來越好，謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣」。

夢多發文寫下「我們的首相做得好，超棒！對她非常的期待」。（圖／翻攝臉書）

貼文曝光後，超過1.4萬人朝聖按讚，網友也紛紛回應，「日本挺台灣！台灣人支持日本絕對不手軟！」、「台日友好最佳典範」、「我們也愛夢多」、「日本和台灣是真正的朋友」、「台灣加油，日本加油」、「謝謝夢多，台日友誼永遠」、「喜歡日本，沒有中國吵鬧遊客的日本」。

此外，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品，總統賴清德20日就分享午餐照，簡單寫下「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，以行動力挺日本水產。此舉讓台日網友大讚，相關消息還登上日本電車螢幕，引發熱議。

