力挺高市早苗！孫大炮掏「360萬赴日旅費」 符合資格就可領

生活中心／張尚辰報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程。對此，有「孫大炮」封號的前新竹縣議員孫金清，決定自掏腰包贊助新竹縣新豐鄉民前往日本，只要設籍新竹縣新豐鄉滿1年的民眾，即可獲得1萬8000日幣（約新台幣3600元）的旅費，名額限1000人，鼓勵鄉民踴躍赴日。

日本首相高市早苗針對「台灣有事」表態力挺台灣，稱台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵。此言論一出，立刻引發中國政府不滿，不僅發布旅遊警示，呼籲公民暫時勿前往日本。

孫金清自掏腰包贊助新竹縣新豐鄉鄉民赴日旅遊。（圖／三立新聞台）

對此，孫金清也表示，看到中國對日本的報復行為，真的看不下去，於是決定自掏腰包360萬元，鼓勵新豐鄉的鄉民赴日旅遊，只要在新竹縣新豐鄉設籍滿一年，並獲得村長的證明，即可憑藉赴日機票或其他證明文件索取每人1萬8000日幣的旅遊贊助金，名額限1000人，發完為止。

事實上，日本保守黨代表百田尚樹曾表示，「若能用這1萬8000日幣，大量減少那些沒禮貌的觀光客，我也覺得是非常好的做法」。

孫金清自費贊助鄉民赴日的消息曝光後，已有不少民眾打電話詢問，孫金清指出，高市早苗的挺台言論一出，就受到中國政府的處處打壓，不僅阻斷觀光客，甚至阻斷海產進口，所以他決定多多鼓勵民眾赴日旅遊，「高市早苗情意相挺台灣，我們台灣人也要相挺回去」。

