力挺高市早苗 日維新會聯合黨魁嗆：發展「不靠陸客」商業模式

日本自民黨聯合執政夥伴日本維新會力挺高市早苗，日本維新會黨魁吉村洋文要求大陸方面就薛劍發文事件，向日本道歉，否則他即日起拒絕參加任何中方主辦的官方活動。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，大陸似乎掌握發言權，讓日本一路處於挨打局面，而這種情況也引發執政聯盟夥伴「日本維新會」不滿。日本維新會聯合黨魁，也是大阪府知事的吉村洋文就表示，他認為首相的發言沒必要撤回，他也預料大陸赴日觀光客一定會減少，但是日本正好可以利用這個機會，發展出「不靠陸客」的商業模式。

吉村洋文也表示，在高市早苗發表「台灣有事論」之後，大陸駐大阪總領事薛劍，在「X」平台發布一篇暗示要砍掉高市早苗頭顱的文章，不僅對高市本人，對日本也是非常不尊重，他要求大陸方面必須為此道歉，日本政府將薛劍列為不受歡迎人物。吉村同時表示，大陸一天不針對此事，向日本道歉，他就一天不出席大陸官方舉行的各項?動。

而在野的國民民主黨參議院幹事長川合孝典，在事件發生之後，日前也在「X」平台上反嗆大陸說，陸客不來日本最好，不來也沒關係。