力挺高市「對台立場不變」 他酸：中國被說幾句剛好而已

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，陸續祭出多項對日制裁措施，近日更以「未參與談判」為由宣布不承認《舊金山和約》。高市早苗今（3）日在參議院全體會議上再次明確宣示，對台灣的立場「並未改變」，此舉再次引來中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎首次在公開場合對此發表評論，直言「中國自己說了一堆，就被說幾句也是剛好而已」，明確展現對高市的支持。





力挺高市早苗「對台立場不變」 麻生太郎狠酸：中國被說幾句剛好而已

高市早苗先前發表挺台言論，今（3）日再談「對台立場」，對此，麻生太郎表示高市的言論「沒有問題」。（圖／翻攝自高市早苗X）

根據多家媒體報導，麻生太郎上午在東京都內舉行例行聯誼活動，麻生太郎在會中提到，高市早苗日前的答辯內容「沒有問題」，其實只是把以往政府立場具體說明而已，並非臨時拋出的新論述，他也表示，高市能以明確態度面對相關外交壓力，「令人感到欣慰」。









麻生在談話中直言「中國自己說了一堆，就被說幾句也是剛好而已」。（圖／翻攝自X）

麻生在談話中直言「中國自己說了一堆，就被說幾句也是剛好而已」。（圖／翻攝自X）

麻生在談話中指出，中國時常對外界議題發表大量評論，如今聽到日本政治人物的回應就大動作批評，「被說幾句也是剛好而已」。他認為，目前局勢尚未演變成重大外交衝突，日本也無意升高緊張，呼籲外界不必過度解讀。此外，日媒也回顧，麻生太郎其實早在今年1月就曾表達類似觀點，指出若台海發生重大衝突，日本政府有可能依據憲法與安全保障法制，將情況認定為可行使集體自衛權的「存立危機事態」。





