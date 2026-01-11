力挺黃國昌戰新北！館長被起訴後首現身開嗆

▲民眾黨主席黃國昌今（11）日在新北舉辦後援會成立大會，網紅館長陳之漢，在被起訴後首度現身力挺。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.11）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌有意角逐2026新北市長，今（11）日在新北舉辦後援會成立大會，日前因喊「斬首賴清德」的網紅館長陳之漢，在被起訴後首度現身力挺黃國昌，並開嗆，「希望2026幫台灣寫下一個教訓民進黨、教訓賴清德的歷史」。

館長在致詞時表示，他2019年從來沒有想過，黃國昌2026年會競選新北市長，自己從來沒看過一個政治人物長成這樣，「他一個人的戰力，民進黨全部的立委加起來都沒有他一個人的強」，藍綠這些年揭露的弊案，加起來都不如黃國昌多。

廣告 廣告

館長大讚，黃國昌十分有實踐力，一路走來始終如一，不畏強權並永遠站在人民的第一線，幫大家監督政府，但2025年台灣政治史上最可惡、最悲慘的事情發生在民眾黨，柯文哲的慘劇即將如法炮製，黃國昌也要變貪汙犯；館長還不忘開玩笑表示，「現場的公眾朋友注意，我正在恐嚇各位」。

館長直言，2026年終於有機會，不像2024年選舉那樣弱，也不像2025年來在街頭流了多少眼淚，叫天天不應、叫地地不靈。大家的怒氣、大家需要的公平正義，在2026年終於可以用手中的選票，幫台灣寫下一個教訓民進黨、教訓賴清德的歷史，請全台灣的人2026年支持黃國昌、民眾黨。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

嗆「斬首賴清德」！館長慘被起訴 他揭背後目的：讓人心生恐懼

台灣「這地區」恐淪現代版人肉巿場！媒體人怒轟：不要臉的柯文哲

力挺陳亭妃！媒體人預言「陳水扁下一步」：賴清德恐怕不忍了