力挺黃國昌！柯文哲交保後首參加造勢：相信他會帶給新北全新未來

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席黃國昌有意投入新北市長選戰，今（27）日在新北市舉行造勢活動，前民眾黨主席柯文哲也親自到場為黃國昌助講。柯文哲說，黃國昌願意承擔，黃國昌從來沒有選擇輕鬆，他撐住了懷疑、撐住了攻擊，還有一個很困難的，撐住了孤獨，因為他一個人在前面衝鋒陷陣。承擔不是喊口號，不是開記者會說我來負責，承擔是你知道做了這個對你也沒有什麼太大的好處，做了這個還會被大家罵，做了這個前面不曉得會有多少的危險，但是他還是勇敢地去做。他相信黃國昌的毅力、認真、正直誠信，他相信黃國昌一定會給新北市帶來全新的未來。

柯文哲現身黃國昌造勢場發表演說。（圖／方炳超攝）

柯文哲說，今年1月1日下午，他緊急召開民眾黨的臨時中央委員會。在會中他辭去黨主席，然後也向大家推薦由黃國昌來接任。他為什麼當時會選擇黃國昌？因為黃國昌肯承擔。

柯文哲說，去年2月黃國昌重回國會，就一條一條地在推動法案，不管是國會改革方案、不法關說罪，還有棄保潛逃罪，他跟大家講，常常我們做一件事情，不一定會得到掌聲，但是你去做是因為它應該要做。所以第一個承擔，他後來才發現黃國昌是一個勇於承擔的人，黃國昌可以承擔那種責罵，那種罵名，但是黃國昌還是堅持他應該要做的事。

第二個承擔是什麼？柯文哲說，承擔團隊共同的責任。去年8月，其實我們也沒有想到說我們花錢雇一個會計師，結果竟然會自己調整帳目，結果當時就在媒體上鬧很大，後來查一查發現還好，帳目錢都沒有問題，只是帳目亂掉了，所以在整理好帳目以後，他們就出來開記者會。而在開記者會那一天，其實黃國昌一個小手術在醫院裡面，黃本來也可以假裝生病。

柯文哲說，他要跟大家講，「當你成功的時候別人認識你，當你失敗的時候是你認識別人。政治上我看太多了，好康的時候大家大家都跑來，現在要被罵大家就走光了」，在民眾黨困難的時候，黃國昌選擇跟他一起來開記者會，也跟大家鞠躬道歉，一起承擔團隊的責任。所以第二個承擔是可以承擔團隊的責任。

柯文哲指出，第三個承擔是承擔辛苦的工作。在他被羈押的時候，當時外界都在懷疑，內部也非常不安。其實他出來以後有去研究過民調，在今年1月的時候，整個台灣民眾黨的民調掉到最低，幾乎崩盤。在那最危險的時候，他沒有辦法替自己講話，可是需要有人出來承擔。他要跟大家講，我們常常做一件事情最困難的，並不是我們內心不害怕。真正的勇敢是內心害怕，也知道前面很危險，但是因為他需要有人出來承擔，所以勇敢地去做，這才是真正的勇敢。勇敢不是無知的。

柯說，黃國昌出來選黨主席，透過選舉的過程，然後在後面一場一場的辯論，在國會的表現，甚至還帶大家上街頭，一步一步地去把這個民眾黨扛下來。他出來以後，有一次他跟陳佩琪講說，如果沒有黃國昌當時的勇敢的承擔，恐怕民眾黨完蛋了。所以黃國昌能夠在最危險的時候出來承擔這個辛苦的工作，這表示說他當時沒有選擇錯人。

柯文哲表示，黃國昌從來沒有選擇輕鬆，黃撐住了懷疑，撐住了攻擊，還有一個很困難的，撐住了孤獨，因為黃一個人在前面衝鋒陷陣。有時候大家都覺得黃衝過頭，但是民眾黨是個小黨，就是需要有人去衝撞，去爭取最大的聲量，去讓台灣民眾黨被大家看到。

柯文哲說，每一件事情本來都不是黃的工作，也不是黃喜歡的工作，黃去做只是因為在那一刻需要有人去做，這就是承擔。承擔不是喊口號，不是開記者會說他來負責。承擔是知道做了這個對自己也沒有什麼太大的好處，做了這個還會被大家罵，做了這個前面不曉得會有多少的危險，但是還是勇敢地去做。

柯文哲說，黃國昌不是因為準備好了才去做，而是因為情況危急，國家需要，而且沒有人可以比他做得更好，他去做。他相信黃國昌的毅力、認真，更重要的，他相信黃的正直誠信。他跟黃相處了也有兩年多了，黃國昌真的非常的正直。黃國昌是一個不會為了短期利益而犧牲長期利益的人，不會為了少數人的利益而去犧牲多數人的利益，也不會為了政黨利益去犧牲國家的利益。他相信黃國昌一定會給新北市帶來全新的未來。



