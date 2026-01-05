力挺黃志中推動「大改革」 林岱樺要求限期補齊社安網漏洞

林岱樺強調她將持續捍衛兒少弱勢的馬拉松中與受害者及基層同仁站在一起。 圖：林岱樺辦公室提供

[Newtalk新聞] 針對高雄市衛生局心衛中心事件：立法委員林岱樺今(5)日首度公開表達立場。林岱樺強調真正負責任的政治家不應在輿論壓力下選擇政治切割。她支持衛生局長黃志中留下推動制度大改革，這並非護航而是要求其「待罪立功」。林岱樺同時正式向市府提案立即開設「第三方申訴專線」，全面守護受害者：並強調「錯就是錯，不要逃避」。

忍辱負重：守護生命是良知：而非逃避的藉口

針對外界質疑案情揭露時序與所謂的 SOP，林岱樺指出黃志中過去半年的沈默並非畏縮，在「透明」與「生命」的抉擇中，他選擇優先保住處於極高風險狀態的被害人生命，避免媒體渲染成為壓垮生命的最後一根稻草。

「這種心境我感同身受。」林岱樺直言：這正如她長期以來面臨司法試煉與捍衛清白的長征，即便面對不實指控，她依然選擇挺直腰桿、追查真相到底。她認為這不是行政態度的問題，而是守護生命的良知問題，黃志中寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。

大改革：要求待罪立功：限期交出改革成績單

對於監督機制失靈，林岱樺正面回應，一個敗類的惡行能隱藏這麼久，代表現有的管理機制確實存在漏洞，但她認為真正的負責不是在壓力下選擇切割或退場。

林岱樺強調她支持黃局長留下把洞補好，但這是「待罪立功」。她嚴肅要求黃志中，必須在最短時間內完成「數位足跡監測系統」與「異常讀取告警機制」的全面升級：交出改革的成績單；改革不能有空窗期，必須從制度面杜絕類似的系統性錯誤再次發生。

提案建議：開設「第三方申訴專線」守護受害者

「錯就是錯：不要逃避」。對於嚴重的犯罪與體系失靈：林岱樺重申絕不能試圖淡化傷害。她認為受害者可能不只一人，因此她正式向高雄市政府提案，應立即開設「受害者申訴專線」，並全面引入「第三方民間諮商力量」介入輔導。

林岱樺指出，必須建立一個獨立於行政體系之外的信任管道：讓隱藏在暗處的傷害能被看見：讓專業的力量接住每一顆受傷的心。

給努力做事的人一個公道

最後林岱樺呼籲，社會給予專業人員公允評價。高雄不需要一個只會切割、粉飾太平的政府，而是需要願意扛起責任、深耕改革的團隊。黃志中三十多年來對弱勢的付出不容抹殺，但她會以最嚴厲的標準監督這場大改革。林岱樺強調她將持續在這場捍衛兒少弱勢的馬拉松中，與受害者及基層同仁站在一起。

