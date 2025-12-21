力挺「五老星憲法法庭」 學界連署被抓包：都支持大罷免

部分學界人士連署挺憲法法庭違規決議，但卻被抓包名單跟挺大罷免的連署高度重疊。（合成圖／資料照、杜宜諳攝）

憲法法庭5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，藍委徐巧芯諷「萊爾數學：5>6」。挺綠學界、法界發起連署，甚至譴責缺席的大法官，但被AI比對抓包跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆盲挺「五老星憲法法庭」。

坊間近日出現一份宣稱〈公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明〉，聲明中甚至批評蔡宗珍、朱富美、楊惠欽三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，「已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害」。

PTT網友整理第一波連署名單，包括部分大學教授、副教授、助教，中研院部分研究員、副研究員、助研究員，及部分律師及民團人士。

但各界直指，《憲訴法》第30條明文規定，（原本的比例門檻）「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」（2024年新增的硬性人數門檻）「前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。」新規定的門檻於2024年10月25日三讀通過，由總統於2024年11月13日公布實施，已生效。

有PTT鄉民直酸，「如果這真的是一個合憲判決，還需要找這麼多人來力挺嗎？真像是自己心虛，就找一堆人來助拳的感覺。」

還有人把挺綠連署的學界名單餵給Grok，問他裡面有多少人支持過大罷免，又有多少人曾經出現在親民進黨的連署中？AI比對結果顯示：「名單中共有172位獨特人士，與曾參與大罷免的連署名單高度重疊且立場一致，100％的比例過去曾出現在親民進黨的連署中。」

PTT鄉民酸爆「支持的理由僅僅只是憲政衝突卡關，不關心五老星憲法法庭本身是否合規，連基本的各打50大板假中立都做不到？」

