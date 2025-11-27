力挺「回歸」！英特爾護羅唯仁 外界聯想有後盾
台積電前資深副總羅唯仁退休，傳出帶走二奈米先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。台積電廿五日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟，英特爾則在廿六日發聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具可信度，英特爾執行長陳立武也發出員工信，歡迎羅唯仁重返英特爾，並表達絕對尊重智慧財產權。
陳立武和台積電關係良好，但此次選擇火速回應台積電，並展現維護羅唯仁的決心。業界人士認為，後續仍得進一步觀察台積電是否跨海在美國提告，但英特爾此次強硬聲明，不禁讓人聯想英特爾背後有人撐腰。
英特爾在聲明中強調，每個人都擁有工作自由、得以發揮專業技能，以及在不同企業間流動，並稱這樣的模式，是自半導體產業發展以來推動創新的基石。英特爾認為，跨企業的人才流動不僅普遍，更是產業健全的象徵，這次情況也不例外。
英特爾內部也對此事熱烈討論，認為台積電很多決策者，也是由英特爾轉到台積電任職，除了羅唯仁之外，還包含前董事長劉德音，但未見英特爾對這些人提告。
一位半導體業者也呼應此說法，強調台積電當初除了從英特爾挖角人才，也從IBM、德儀找了很多優秀人才，當時這些企業也沒說什麼。
英特爾的聲明稿，也強烈表達，只要羅沒從台積電帶走任何機密、用在英特爾製程上，英特爾就有保障其工作權的義務，更何況，本質上，羅應是「回歸」英特爾。公司明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴肅看待相關承諾，「全力支持」他。
不過，英特爾雖展現決心力挺羅唯仁，但部分業界人士、甚至是法界人士認為，這件事已不單純是竊密疑慮，隨時可能演變成地緣政治事件。接下來就看台積電法務團隊是否掌握有力證據，否則，若台積電要跨海提告，勝訴難度相當高。
