力挺《大濛》 柯煒林喊話：票房破億炸油條

記者周毓洵／臺北報導

電影《大濛》在強片環伺下持續以口碑突圍，全臺票房正式突破6000萬元，各地場次滿座、完售消息不斷，討論熱度持續升溫。男主角港星柯煒林更在昨（22）日冬至特地飛抵臺灣工作，並主動向導演陳玉勳提議加碼跑影人映後，直球告白：「我真的很想念臺灣的觀眾！」兩場映後活動消息一出立刻秒殺，讓影迷又驚又喜。

《大濛》票房一路發酵，不少觀眾分享已5刷仍被感動到落淚。導演陳玉勳也忍不住在社群平台向戲院喊話：「《大濛》場次不多，但很多都是滿場，拜託幫我們加場！畢竟是人類要對抗動物跟外星人啊，很難打，敲碗！」柯煒林即使已返回香港，仍持續關注臺灣影迷的觀影回饋，還幽默透露片中炸油條的橋段「其實沒那麼難」，更笑說若票房衝破一億，就有機會親自炸油條請大家吃。

電影魅力也吸引國際級影迷。日本知名藝術家奈良美智先前在嘉義看過《大濛》後，來到臺北又忍不住2刷，他分享第2次觀看時反而更能沉浸影像，被情感再次擊中，特別點名方郁婷看著9m88在舞台上唱跳的那一幕，以及兩人去認哥哥屍體的場景，「那是兩種完全不同的眼淚。」回到日本後，他一邊吃著臺灣統一肉燥麵泡麵、一邊聽著《大濛》原聲帶，還笑說：「下一次，就在日本再看一次吧！」

《大濛》也成功吸引跨世代觀眾進戲院，有家庭三代同堂觀影，甚至有影迷分享帶著97歲阿公阿嬤看片，一家合計年齡約330歲，只為致敬那個雲與霧的年代。相關觀影心得持續在網路發酵，感性文字引發大量共鳴。

片中另一大驚喜，則是金馬男星劉冠廷飾演1950年代真實存在的傳奇人物「飛賊」高金鐘，自稱「廖添丁二世」、飛簷走壁、劫富濟貧，為全片畫龍點睛。導演陳玉勳透露，這號人物是在田調過程中「自己出現的」，劇組找到其歷史照片後，發現與劉冠廷神似，重現被捕新聞照後在網路上瘋傳，網友直呼差點認錯人。劉冠廷為角色做足功課，拍攝逃亡戲時還遇上下雨、河堤濕滑，得踩著他人背部飛躍，數度差點滑倒，讓導演忍不住虧他「很久沒練身體喔！」他笑說當天收工直接鐵腿，也深刻體會「賊不好當」。

《大濛》男主角柯煒林（左）於昨（22）日冬至特地飛抵臺灣工作，並與導演陳玉勳（右）出席映後會。（華文創提供）

柯煒林（右）冬至特地飛抵臺灣，驚喜現身《大濛》映後活動，向影迷表達思念之情。（華文創提供）

電影《大濛》是劉冠廷（右）繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演（左）合作，雖僅有兩場戲，他仍做足功課。（華文創 提供）