力挺「子妹兵」角逐新北議員 吳思瑤：吳奕萱一上任就上手

民進黨立委吳思瑤的前國會辦公室主任吳奕萱參選新北市第3選區（新莊）市議員，吳思瑤今日也親赴新莊陪同吳奕萱掃街拜票，力挺「子妹兵」；吳思瑤表示，這些年的國會磨練是真正的「魔鬼特訓」，無論是法案問政還是地方服務，吳奕萱早已具備「一上任就上手」的實力，「吳奕萱就是吳思瑤的妹妹，沒有血緣關係，但是我們是政治工作上的好姊妹」。

吳思瑤今日親赴新莊，特別選在登記首日跨區至新莊，吳奕萱展開拜票行程，一日連跑南、北新莊兩站，力挺麾下幕僚；吳思瑤表示，她對助理的工作標準是行業內知名的嚴謹，不僅要懂政策、會服務，更要能「論述作戰」，吳奕萱是她嚴格訓練出的「最強戰力」，歷經兩屆教育文化委員會及民進黨立院黨團訓練，絕對是「思瑤魔鬼特訓班」認證的優質即戰力，更與她並肩走過台灣民主政治近年來的關鍵戰役。

吳思瑤細數，她與吳奕萱兩人共同經歷了兩次艱困的罷免投票、四大公投攻防戰；在陳時中競選台北市長、以及賴清德競選總統期間，吳思瑤任選戰總幹事，吳奕萱作為核心幕僚，展現高度執行力；兒在吳思瑤擔任立法院黨團幹事長期間，吳奕萱也協助處理繁重的國會攻防與法案協調，具備宏觀的政治視野。

​吳思瑤指出，這些年的國會磨練是真正的「魔鬼特訓」，無論是法案問政還是地方服務，吳奕萱早已具備「一上任就上手」的實力，「吳奕萱就是吳思瑤的妹妹，沒有血緣關係，但是我們是政治工作上的好姊妹」她力薦吳奕萱是「新莊新萱言」。

吳奕萱表示，感謝「恩師」吳思瑤今日特地陪同站路口、掃市場，過去10年歷練，讓她深知如何將複雜的政策轉化為對民眾有感的建設，承諾會延續「思瑤魔鬼特訓班」精神，以最紮實的態度服務新莊鄉親，力拚通過初選，為新莊注入最強的新生代力量。

吳思瑤過去也從國會幕僚走向台前當選地方選區立委，麾下也有不少助理轉戰地方議員，包括台北市議員陳賢蔚、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員許家睿、台中市議員黃守達、嘉義市議員林煒軒，堪稱「民代新手村」，而本屆選戰除吳奕萱在新北市參選外，另有參選桃園市議員項柏翰。

