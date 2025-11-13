力挺「撲馬」！ 邱議瑩︰聲援沈伯洋 就是捍衛台灣民主自由

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋，他則現身德國「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，揭露中共的專制暴行；民進黨立委邱議瑩發文力挺「撲馬」，強調聲援沈伯洋，就是捍衛台灣民主自由。

邱議瑩指出，中國正在通緝他，一旦離開台灣，會被「全球追捕」，但他沒有退縮，勇敢到國際發聲。

他認為當威權政權以「追捕之名」威脅台灣民意代表，這不只是對個人的迫害，更是對台灣民主制度的挑戰；台灣可在理念上辯論、有不同政治立場，但在自由受到威脅時，台灣必須團結一致。

邱議瑩說，很敬佩好同事「撲馬」的勇氣，不能讓他孤單，聲援沈伯洋，就是捍衛台灣的民主與自由。

