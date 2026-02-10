力挺S媽「是我見過最難得的星媽」 許常德曝合作往事：難怪女兒如此信任

音樂人許常德發文力挺S媽。（翻攝自S媽臉書）

日前適逢女星大S（徐熙媛）病逝滿1週年，家人與好友齊聚金寶山，揭幕由丈夫具俊曄親手設計的紀念雕像。身為母親的S媽（黃春梅）感動表示，彷彿寶貝女兒重生，場面令人動容。不過，本刊獨家報導指出，S媽私下因遺產處理問題，已委任律師防範具俊曄。對此傳聞，小S與S媽皆強烈回應「絕無此事」，否認相關說法。

資深音樂人許常德今（10日）在臉書發文力挺S媽，喊話她「一定要穩住」，並直言S媽是他看過最難得的星媽之一。他表示：「別的星媽只有一個明星孩子，你有兩個。」並指出，在孩子尚未站穩星途時，只有母親默默承擔辛苦；孩子成名後，卻常面臨外界八卦與慫恿，試圖拉開親子距離。

許常德感嘆：這是最困難的母親課題

許常德感慨，母親在不能與孩子脫離、卻又必須學會慢慢放手之間，承受著無數考驗與學習，「這是一條極為艱難的路。」但他也盛讚，S媽總能淡淡微笑回應一切，不論微笑背後藏著多大的驚濤駭浪，「光是這一點，就是典範。」

合作往事曝光：難怪女兒如此信任母親

事實上，許常德曾與ASOS合作。他回憶，唯一一次與她們見面，是由S媽親自帶著姐妹倆到國聯飯店咖啡廳，之後S媽便未再出席任何會議，也未私下介入溝通。這樣恰到好處的放手，也讓許常德直言：「難怪孩子們都這麼信任她。」

網友齊聲打氣：S媽是超人

貼文曝光後，網友紛紛留言力挺S媽，「S媽根本是超人，陪著兩個女兒走過無數驚濤駭浪」「最難得的星媽，一路堅韌挺過」「S媽加油，我們都愛妳！」

