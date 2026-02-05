力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數

▲媒體人吳子嘉認為，台北市長蔣萬安是2028總統大戰的最理想人選。（圖／鄭孟晃攝）

[NOWnews今日新聞] 2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決定台灣命運的是2028，若想迎來亮麗未來、走十年大運，最理想人選就是台北市長蔣萬安，是美中之間的「最大公約數」。

吳子嘉4日在節目《董事長開講》中坦言，蔣萬安若在2028年當選總統，「台灣馬上就會不一樣」，不只是政治氣氛翻轉，更可能迎來長達十年的穩定與發展。他強調，從結構上來看，蔣萬安是目前極少數「美中都能接受的領袖人物」，美國人相信他不會出賣台灣、中國相信他不會搞台獨，蔣萬安剛剛好是最大公約數。

吳子嘉對比指出，像賴清德就屬於「極端型人物」，路線過度傾向美國，對中國則充滿對立與仇恨，這樣的結構只會讓台灣處在高度風險之中。他再度強調，2026選舉只是過場，根本不重要，2028才是真正的生死局，吳子嘉表示自己已經73歲了，「誰當總統跟我也沒關係」，但若從整體公平角度去評價，蔣萬安是最理想人選，目前唯一希望。

蔣萬安今（5）日上午出席台北國際動漫節，被問及吳子嘉如此高度的評價，稱他是「最大公約數」，本尊則是微笑回應說：「在我心裡面，最大的就是台北市民、台灣人民，沒有要約分。」

