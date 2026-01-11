力推代理孕母惹議 陳昭姿開嗆：憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，還自爆沒簽民眾黨的兩年條款，而是和前民眾黨主席柯文哲簽代孕條款，話題連日延燒；陳昭姿今（11）天開嗆，幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？

陳昭姿強調，「代孕法制化」是她努力30多年的法案，是她一生的心願，她會堅持到底！（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

立法院衛環委員會8日排審攸關代理孕母制度的人工生殖法草案，民進黨立委林淑芬指出，在野黨僅以9條就要闖關，陳昭姿是「陳9條」，呼籲應脫鉤處理。陳昭姿表示，總統賴清德任立委時支持代孕。話題連日延燒。

陳昭姿今天開嗆，請林淑芬委員們學好算術，哪來的9條？請林淑芬委員們讀好法條，哪來的個人利益？她說，自己代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關，其餘是配合民進黨想要的女女與單女而修正的法條，希望滿足他們的期待，因而獲得理性討論的機會。

陳昭姿說明，與代孕修法相關的部分，我們是參照202405衛福部版本，這是為了爭取執政黨立委的支持，幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益，其中有完整的委託者的條件與代孕媽媽的資格，後者包括國籍與年紀，包括生心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶，也是評估的對象。在懷孕過程的健康，自主，隱私都涵括了，懷孕當中的風險也以優生保健法及代孕媽媽最佳利益作為後盾。

陳昭姿提到，當時在衛福部推出包含代孕的修法前夕，民進黨黨團緊急召開記者會，以黨壓政，反對代孕，所以衛福部國健署才縮手，衛福部能不聽話，敢不聽話嗎？即便國健署為了加入代孕法案草案，召開了三十多次專家會議，辦了多次公聽會，蒐集數個月的平台意見後，才謹慎完成部版的修法提案。

陳昭姿也表示，代孕的需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的病人，或自體免疫疾病患者等，這都是醫師可以明確診斷。「為什麼林淑芬指稱我為了個人利益而修法呢？我不需要，我早就不需要了。」如果參考上述標準，根據不孕症專家估算，目前至少包括數千名女性，數千個家庭的生命選項與期待，未來只會更多，無論是晚婚或各種原因造成的子宮不孕，或許包括空氣污染源之一，例如已證實會影響生育能力的PM2.5。

陳昭姿也說，去年台灣出生人數只剩10萬，從民進黨2016執政以來的21萬，花了5900億大灑幣在所謂的少子女化政策，但完全不見效果。她強調，幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？

