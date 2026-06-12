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即時中心／顏一軒報導

綠委劉建國5月20日與臺北市公共衛生師公會、台灣公共衛生學會共同召開「如何善用公共衛生師建構韌性臺灣」公聽會，針對《公共衛生師法》自2020年三讀通過以來的執行情形，以及公共衛生師制度推動所面臨的問題進行完整討論。為持續推動相關制度改革，劉建國今（12）日再度召開協調會，邀集臺北市公共衛生師公會、台灣公共衛生學會，以及衛福部、銓敘部、考選部與人事行政總處，共同就公共衛生師制度發展進行深入研商。





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劉建國表示，回顧COVID-19疫情期間，台灣社會深刻體認公共衛生專業的重要性。然而疫情結束後，更應記取教訓、超前部署，持續強化公共衛生韌性。但目前台灣僅有衛福部疾管署聘用1名公共衛生師，與當初立法期待仍存在相當落差。

劉建國：已要求衛福部、銓敘部等部會積極處理公共衛生師制度發展

因此，劉建國在日前公聽會中即要求衛福部、銓敘部等相關部會積極處理公共衛生師制度發展，包括儘速擴大公共衛生師執業登記場域、納入機關職稱職等員額配置、研議公共衛生師納入醫事人員體系，以及修正衛生所或健康服務中心組織規程指導範例，強化基層公共衛生量能。同時，也要求考選部研議增設「公職公共衛生師」，建立完整的人才進用制度，讓公共衛生師不只是取得國家考試資格，更能真正投入公共衛生第一線，發揮專業價值。

劉建國指出，為落實公聽會結論，當時即承諾儘速召開後續協調會，讓公共衛生師相關團體與政府部門能針對制度細節進一步討論；因此，今日再次邀集相關單位進行協調，希望透過跨部會合作，加速推動公共衛生師制度的完善。

快新聞／力推完善公共衛生師制度 劉建國邀集跨部會研商：盼提升公衛韌性

劉建國強調，相關共識與執行進度將持續追蹤督促，期盼讓公共衛生師的專業能夠在制度上獲得充分支持。（圖／劉建國國會辦公室提供）

跨部會之協調會取得多項共識

經過充分溝通與協調，會議獲得多項共識，包括儘速盤點中央及地方公共衛生師人力需求、推動公職公共衛生師制度規劃、擴大公共衛生師執業登記場域、研議將公共衛生師納入各機關員額配置準則及公部門正式職稱體系，並評估納入醫事人員之可行性。同時，也請衛生福利部、考選部、銓敘部及人事行政總處共同辦理相關前置作業，加速公共衛生師制度建置及專業人力進用機制的完善。

最後，劉建國強調，相關共識與執行進度將持續追蹤督促，期盼讓公共衛生師的專業能夠在制度上獲得充分支持，成為守護台灣公共衛生體系的重要力量，進一步提升國家面對各項公共衛生挑戰的韌性與應變能力。





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