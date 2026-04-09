力推客家六箭 賴清德：讓客家文化邁向國際

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▲賴清德表示，政府正全力推動「客家六箭」政策。（圖／總統府提供）

[NOWNEWS今日新聞] 總統賴清德今（9）日表示，政府正全力推動「客家六箭」政策，從公共參與、飲食文化到青年創生，全面支持客家發展，讓客家文化代代相傳，並推動台灣客家大步走向國際。他期待，鄉親秉持台灣客家人「不畏艱難、開疆闢土」的精神，共同深化區域合作，讓引以為傲的客家文化在更多地方開枝散葉。

賴清德上午接見「亞洲台灣客家聯合總會2026參訪團」時表示，上任以來，政府全力推動「客家六箭」政策，全面支持客家發展。包括：第一，公共客家。他說，客家文化不僅屬於客家鄉親，而是屬於全台灣，因此政府將客語列為國家語言；第二，飲食客家。客家美食深受國人喜愛，客委會透過完善且有力的政策，將客家美食推廣至台灣各地，同時建立品牌，協助年輕人創業。

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第三，青年客家。賴清德提到，青年是國家的棟梁，也是社會的重要力量，政府不僅重視客家發展，也高度重視年輕世代，客委會特別成立青年諮詢委員會，讓客家青年的意見得以納入決策，協助推動客家文化與客家聚落的發展；第四，創生客家，為協助年輕人創業，除國家發展委員會與經濟部既有政策外，客委會亦提出相關措施並編列預算，支持客家青年返鄉創業。

第五，區域客家。賴清德說，客家具有聚落與區域的特性，例如桃竹苗地區，前總統蔡英文任內推動「浪漫台三線」，透過建設串聯不同縣市的客家鄉親，雖然行政規劃不同，但在生活、活動與區域連結上則緊密相連；第六，國際客家。他說，政府致力推動客家走向國際，他在擔任行政院長任內核定於桃園舉辦國際客家博覽會，並獲致良好成果。

賴清德提到，政府去年也發放了28萬份「客家幣」，鼓勵民眾走進客庄商店，希望打造「講客」的消費生活圈，讓客語落實在日常生活，創造客語傳承與提升客庄經濟的雙贏發展。

賴清德認為，訪團鄉親在亞洲各地不僅傳承客家文化，也是促進台灣與亞洲各國合作的重要橋梁，正因有僑界與政府一起打拚，這幾年來台灣和亞洲各國的夥伴關係持續深化，例如已與重點投資的東南亞國家，陸續完成重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定，也與新加坡在金融服務上有密切合作，並與越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國，在電子製造與產業投資方面建立堅實的合作基礎。

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