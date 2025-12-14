力推無人機外交！ 林佳龍首度證實「台波已有合資」曝下一步

外交部長林佳龍證實台波之間已針對無人機合資。資料照片。廖瑞祥攝



經濟部11日表示，經濟部長龔明鑫在12月9日至11月率團訪問波蘭，龔明鑫也見證雙方簽署無人機合作備忘錄。事實上，台灣與波蘭之間的無人機合作，似乎已經有密切合作，因為《自由時報》報導指出，外交部長林佳龍證實，台灣與波蘭之間針對無人機合作「已經有合資」，將持續推廣歐洲國家與我方合作。

龔明鑫10日出席「台波企業論壇」並主持華沙台灣貿易投資中心的揭牌儀式，這是經濟部在海外設立的第4個貿易投資中心。會前龔明鑫也見證雙方簽署無人機合作備忘錄，具體深化台波在民主供應鏈及經濟夥伴關係。

廣告 廣告

林佳龍接受《自由時報》專訪時，也向外界證實台灣與歐洲國家合作無人機，台灣與波蘭「已經有合資」，波羅的海三國、捷克也都有與我國合作。

林佳龍也正面肯定指出，「對，波蘭是已經有合資」，台灣與波羅的海三國、捷克也都有無人機合作，因為俄羅斯時常透過無人機侵擾周邊國家，使中東歐國家在「使用無人機」方面經驗豐富，因此外交部及經濟部皆有在促成相關雙邊及多邊合作。

林佳龍也說，烏俄戰爭中丟下許多地雷，台灣擁有除雷無人機的技術，若能以人道用途切入烏俄戰爭未來的重建，將會是龐大的需求。

另外，林佳龍指出，台灣在中東歐國家有「中東歐供應鏈韌性計畫」，波蘭也在計畫之中，因為波蘭不僅是中東歐的中心，且規模最大，是烏克蘭能夠抵擋俄羅斯侵略，背後最重要的國家，所以我國與波蘭的合作，可以從總合外交的角度，創造雙贏，讓台灣走向世界。

更多太報報導

中台禪寺師兄性侵師弟 飲料摻FM2迷昏！8天狂犯8次

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了