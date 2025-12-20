力推節能暨環境永續 台電北北區處響應關渡人文藝術週活動

《圖說》台電台北北區營業處再度以感恩聯盟身分共襄盛舉第四屆關渡人文藝術週活動，右三為處長許一女。〈北北區處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】台電台北北區營業處今〈20〉日再度以感恩聯盟身分共襄盛舉第四屆關渡人文藝術週，並以台灣電力APP (科技應用)、水力發電 (自然永續) 及節電從我改變(心動力) 三個面向作為推廣主題，充分展現落實節能減碳及環境永續決心。

處長許一女表示，該活動由慈濟傳播人文志業基金會與感恩聯盟共同舉辦，今年活動以「藝術、植感、心連結」為主題，持續推動健康蔬食及環境永續。該處於19日至20日活動期間，除台電吉祥物「電寶」閃亮登場外，特別準備水力發電互動展具遊戲，供民眾互動體驗同時，進而瞭解水力抽蓄發電原理及環境永續重要性。

《圖說》第四屆關渡人文藝術週活動，以「藝術、植感、心連結」為主題，民眾踴躍參與。〈北北區處提供〉

她指出，台電公司陸續於全國布建AMI智慧電表，民眾只要運用智慧型手機下載台灣電力APP並綁定及認證家中電費帳單電號，除可以運用APP申辦各項用電業務、查詢歷史用電資訊、線上繳費、停電事故報修等功能外，大幅縮短往返臨櫃路程，也可輕鬆掌握家中用電情形，以科技之力幫助家庭落實用電管理，避免能源浪費。

許一女進一步說明，極端氣候與暖化變遷，已是現代人類面臨的主要課題，台灣缺乏天然資源，98%的能源仰賴進口，在先天條件不足情況下，最好的能源就是「節能」，為鼓勵民眾落實節電，並瞭解節能減碳重要性，台電持續舉辦學校、社會團體及社區大樓等節約用電宣導會，教導民眾宣導照明、冷氣機、電冰箱等電器設備合理有效省電方法。

《圖說》長輩體驗互動展具遊戲，進而瞭解水力抽蓄發電原理及環境永續重要性。〈北北區處提供〉

另外，台電各區營業處節能服務課免費提供「節電診斷服務」，主要針對高壓以上用戶的高耗能設備，運用檢測儀器及相關工具進行掛表量測，後續提供診斷報告完成節電潛力評估、問題分析及改善建議，歡迎用電大戶多加利用。